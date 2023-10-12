بلومبرغ نيوز: مبعوث الصين للشرق الأوسط ربما يتحدث مع إسرائيل اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت سفيرة إسرائيل لدى الصين إيريت بن أبا لبلومبرغ
نيوز إنه من المتوقع أن يجري المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط محادثة هاتفية مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس.
وتأتي المحادثات المزمعة بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات من قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة حرب مضيفا أنه نفذ ضربات استهدفت حماس في غزة واستدعى جنود الاحتياط.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب رويترز للتعليق.
وقال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. (
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12102023000110011019ID1107230108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.