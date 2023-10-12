بلومبرغ نيوز: مبعوث الصين للشرق الأوسط ربما يتحدث مع إسرائيل اليوم



قالت سفيرة إسرائيل لدى الصين إيريت بن أبا لبلومبرغ

نيوز إنه من المتوقع أن يجري المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط محادثة هاتفية مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس.

وتأتي المحادثات المزمعة بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة حرب مضيفا أنه نفذ ضربات استهدفت حماس في غزة واستدعى جنود الاحتياط.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. (

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