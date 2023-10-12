بوتين يصل إلى قيرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه

(MENAFN
- Al-Bayan)
بوتين يصل إلى قيرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية والقيرغيزية.
وكان في استقبال بوتين في مطار ماناس الدولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة الرئاسية أكيلبيك جباروف.
ومن المقرر أن يجري فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، محادثات مع رئيس قيرغيزستان صدر جباروف. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الزعماء في حفل مخصص للذكرى العشرين للقاعدة الجوية العسكرية الروسية في قيرغيزستان.
وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يجري بوتين محادثات
مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وفي اليوم التالي، الجمعة 13 أكتوبر، سيشارك الرئيس الروسي في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
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