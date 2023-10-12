بوتين يصل إلى قيرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية والقيرغيزية.

وكان في استقبال بوتين في مطار ماناس الدولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة الرئاسية أكيلبيك جباروف.

ومن المقرر أن يجري فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، محادثات مع رئيس قيرغيزستان صدر جباروف. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الزعماء في حفل مخصص للذكرى العشرين للقاعدة الجوية العسكرية الروسية في قيرغيزستان.

وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يجري بوتين محادثات

مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي اليوم التالي، الجمعة 13 أكتوبر، سيشارك الرئيس الروسي في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

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