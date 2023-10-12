Thursday, 12 October 2023 12:33 GMT

بوتين يصل إلى قيرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه

10/12/2023 4:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بوتين يصل إلى قيرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية والقيرغيزية.

وكان في استقبال بوتين في مطار ماناس الدولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة الرئاسية أكيلبيك جباروف.

ومن المقرر أن يجري فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، محادثات مع رئيس قيرغيزستان صدر جباروف. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الزعماء في حفل مخصص للذكرى العشرين للقاعدة الجوية العسكرية الروسية في قيرغيزستان.

وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يجري بوتين محادثات
مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي اليوم التالي، الجمعة 13 أكتوبر، سيشارك الرئيس الروسي في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12102023000110011019ID1107230107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث