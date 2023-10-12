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قبيل مباراة مصر وزامبيا.. شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التشجيع بروح رياضية

10/12/2023 4:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين فعاليات المباراة الودية.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، وإتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

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