قبيل مباراة مصر وزامبيا.. شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التشجيع بروح رياضية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين فعاليات المباراة الودية.
وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، وإتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.
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