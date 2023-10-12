سوق أبوظبي العالمي ينشر إرشادات بشأن مكافحة الجرائم المالية

نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال، والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق، حيث تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال، والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.

وتم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح، يسهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية:

1.

تعرف على عميلك

2.

العناية الواجبة للعميل

3.

تقييم مخاطر العميل

4.

أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5.

العقوبات المالية المستهدفة

وبالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة، التي تنطبق على الأعمال، والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، تسهم الإرشادات في مساعدة الأعمال، والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة، لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

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