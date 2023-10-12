حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية على غزة

أعلنت حركة حماس الخميس إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية استهدفت "المدنيين" في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين" في مخيمي الشاطئ وجبالي.

وشاهد مراسلو فرانس برس انطلاق عشرات الغارات الجوية في غضون 30 دقيقة صباح الخميس باتجاه مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم "الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بتدمير منازل المدنيين في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق على رؤوس سأكنيهم دون تحذير، ووجود عشرات الشهداء والإصابات".

ورأى مراسلو فرانس برس سبع جثث على الأقل وستة مبان مدمرة في مخيم الشاطئ.

وبدأت إسرائيل قصفا على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس السبت على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء ب "سحق" حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي في مقابل إطلاق حماس والجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل.

وقتل أكثر من 1200 شخص في القطاع الفلسطيني في غارات جوية إسرائيلية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

اقرأ أيضا:

بينما تدمر غاراتها غزة... إسرائيل تشكل حكومة وحدة للإشراف على الحرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة مناطق في غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل

سيزور الأردن ودولا أخرى أيضا... بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار التضامن الأمريكي

اليهود في أمريكا يهرعون لمساعدة إسرائيل بالسترات الواقية والملابس والمال

الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيسين الإيراني والفرنسي التصعيد العسكري في غزة

ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيّراتها في الهجمات على غزة

كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

توعَّد بسحق الحركة.. نتانياهو: كل عضو بـ«حماس» في حكم الميت

أكدا أولوية حماية المدنيين.. رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

بحثا التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

الاجتماع بحث تطورات الساحة الفلسطينية.. المرر يترأس وفد الإمارات المشارك بمجلس جامعة الدول العربية

أكد أن دعوتهم لمغادرتها لن تؤدي إلى السلام.. بوتين: غزة جزء من أرض الفلسطينيين التاريخية

محمد بن زايد ولولا داسيلفا يدعوان إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد بالمنطقة

الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال "تسلل جوي" من لبنان

طائرات أم كوماندوز.. اختراق للأجواء الإسرائيلية من جهة لبنان

بالجنسيات والأعداد .. آخر إحصائيات القتلى والمفقودين الأجانب في هجوم حماس

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز