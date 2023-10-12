أولى جولات «دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً» 21 الجاري

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار برنامج سباقات الموسم الرياضي البحري 2023 ــــ 2024 حدثين كبيرين في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً، وذلك خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتشهد شواطئ دبي السبت 21 الجاري، انطلاق أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ((الفئة الأعرق والأقدم في سباقات التراث المحلية))، التي ستجمع النخبة من أهل البحر من نواخذة وملاك وبحارة وتعد خير استهلال للمواعيد الكبرى في هذه المنافسات.

ويعقب هذا الحدث بأسبوع واحد السبت 28 الجاري، كرنفال وتظاهرة كبيرة تتمثل في إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي تعد الفئة الأكبر من حيث الحجم والمشاركة، حيث تعد فاتحة جولات بطولة دبي، التي تتضمن ثلاث محطات، منها سباقان الأول في أكتوبر والثاني في ديسمبر، ومسك ختام سباقات الموسم النسخة رقم 33 من حدث القفال.

محطات

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قد اعتمد 7 سباقات للسفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدماً ضمن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 تشمل 3 محطات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، منها سباق ((القفال 33))، وسباقان للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقان أيضاً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

يذكر أن، فعاليات الموسم الجديد 2023 ــــــ 2024 انطلقت بنجاح نهاية الشهر الماضي مع تنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والمخصص لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً والذي شهد مشاركة أكثر من 40 قارباً، حيث توج بطلاً القارب ((زلزال 77)) للسباق وفئة الشباب ونال القارب ((فلاح 25)) لقب الناشئين.

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