أُنس جابر تشارك في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2024»

تنطلق النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد أقل من أربعة أشهر في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، وتستمر منافسات البطولة لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير 2024. كما يمكن لعشاق التنس شراء تذاكر البطولة اعتباراً من اليوم، ما يتيح لهم حجز أفضل المقاعد القريبة من الملعب.

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس هي بطولة من فئة 500 نقطة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، وتُقام بالشراكة مع مبادلة وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي. كما تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم للمنافسة في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، من بينهم أُنس جابر، إحدى اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف على مستوى العالم حالياً واللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة.

مشاركة

وقالت أُنس جابر: ((أتطلع بشغفٍ كبير للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق في فبراير من العام المقبل بمدينة زايد الرياضية. ولطالما دعمني عشاق التنس في المنطقة بشكل كبير، ما يشكل حافزاً إضافياً بالنسبة لي للظهور أمامهم والمنافسة بقوة في هذه البطولة المميزة)).

وعلق منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة: ((نحن سعداء بعودة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس قريباً. ولا شك أن مشاركة نجمات بارزات مثل أنس جابر تضمن لنا مشاهدة منافسات ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات، مما يعزز جهودنا الرامية لتمكين المواهب الرياضية في الساحتين الإقليمية والدولية من تطوير مهاراتها وقدراتها)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز