الجزيرة.. خيارات متعددة في التشكيلة و«الدكة»

ظهر الجزيرة خلال الجولات الخمس السابقة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بخيارات متعددة في التشكيلة ودكة الاحتياط مع ارتفاع مستوى لاعبي الفريق من عناصر الخبرة والشباب، الأمر الذي أشعل المنافسة على نيل ثقة الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للفريق والذي أشرك 19 لاعباً في الجولات الخمس الماضية كأكثر الفرق توزيعاً لفرص اللعب مقارنة بين أندية الدوري.

ونال 7 لاعبين فرصة المشاركة من الدكة في المباريات السابقة، بقيادة خلفان مبارك الذي حرمته الإصابة من المواصلة مع زملائه قبل أن يعود أخيراً إلى قائمة الفريق، إضافة إلى زايد العامري، أحمد محمود، عمر تراوري، مبارك بنزامه، برونو دي أوليفيرا، أحمد العطاس، إضافة إلى مشاركة محمد العطاس في خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى موقعه الأساسي ضمن عناصر التشكيلة.

حرص

وأكدت الجولات السابقة، حرص المدرب الهولندي على خلق بدائل جيدة، في ظل تميز الفريق بعناصر من أصحاب الموهبة العالية والتي أثبتت وجودها، بقيادة مامادو كوليبالي الذي حجز مقعداً أساسياً في تشكيلته، وأصبح في مقدمة خياراته، مع تألق مجموعة كبيرة من الشباب الذين يتنافسون على نيل ثقة المدرب، ما جعل بعض الأسماء البارزة والمميزة لا تجد حتى فرصة التواجد ضمن القائمة الكلية.

ويعتبر نجاح الجزيرة في تعاقداته الصيفية الأخيرة التي ضم فيها 5 أجانب أثبت 4 منهم وجودهم من أبرز أسباب تعدد الخيارات، وهنالك الأجنبي الخامس أبوبكر كامارا الذي يتأهب على الخط بعد التعاقد معه أخيراً للمشاركة مع زملائه اللاعبين الشيء الذي يشعل المنافسة أكثر على التشكيلة ويضع المدرب الهولندي أمام خيارات أكثر.

تميز

ظهر التميز الجماعي للجزيرة في هز شباك المنافسين، حيث أحرز الفريق حتى الجولة الخامسة 12 هدفاً، ليكون ثاني أكثر الفرق إحرازاً للأهداف بعد العين الذي يمتلك 12 هدفاً، وتبادل أحراز أهداف ((فخر أبوظبي))، 7 لاعبين بقيادة علي مبخوت، اليخارندرو بوزيلو ((3 أهداف))، عبدالله رمضان ((هدفين))، وعبدالله إدريس، خليفة الحمادي، عمر تراوري، نسيكينز كيبانو، بواقع هدف لكل منهم، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في المركز الثاني خلف شباب الأهلي من حيث قوة الدفاع متساوياً مع العين.

يمتلك الجزيرة 10 نقاط برصيده نالها بالفوز في 3 والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وسط طموح كبير من أنصاره ومحبيه بالتقدم نحو الصدارة والتتويج بلقب البطولة.

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