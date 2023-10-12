اتحاد الجوجيتسو يحتفي بأبطال الآسياد

نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو احتفالية خاصة ظهر أمس في مبادلة أرينا، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجوجيتسو خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة ((الآسياد)) بمدينة هانغتشو الصينية.

حضر الاحتفالية عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومديرو الإدارات والموظفون لدى الاتحاد ونجوم المنتخب الوطني أصحاب الإنجاز وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على متابعته الحثيثة لمشروع الجوجيتسو الإماراتي، مؤكداً أن دعم سموهما وراء كل الإنجازات التي تحققها المنتخبات في كل البطولات.

قدوة

وخاطب الهاشمي أبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا الميداليات، قائلاً: ((ها أنتم من جديد، تثبتون للجميع أنكم خير سفراء لرياضة الإمارات، وأنكم القدوة والنموذج الذي تحتذي به الأجيال، ومصدر الفخر والإلهام الذي سيرسخ مسيرة الإنجازات الرياضية الاستثنائية)).

وأضاف: نجاحكم القاري المشهود لم يأتِ من فراغ، فباجتهادكم وبذلكم وتضحياتكم وأدائكم الرفيع، أدخلتم الفرحة والبهجة في نفوسنا، وما حققتموه في الأسياد سيعود علينا بالكثير من المكاسب، وسيسهم في ترسيخ ريادة الإمارات على قمة الهرم الآسيوي، وأود تذكيركم بأن الوصول إلى القمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب، ومع طيّ صفحة الأسياد، لا بد من مواصلة الليل بالنهار للتحضير لقادم الاستحقاقات بعزيمة وهمة أكبر وأشد، لنكتب فصلاً جديداً من الإنجازات التي يستحقها الوطن وقيادته وشعبه.

مشاركة

ونجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة ((مبادلة للاستثمار)) مع ختام مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني: خالد الشحي، وفيصل الكتبي، وشما الكلباني، وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من: محمد السويدي، وخالد البلوشي، وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، بينما نجح مهدي العولقي، وسعيد الكبيسي، وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.

اعتزاز

وأعرب البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، عن اعتزازه باللفتة الكريمة من الاتحاد والتي جمعت الأبطال على مائدة واحدة للاحتفال معاً كعائلة بهذه الإنجازات.

من جانبها، قالت مروة الكعبي، إدارية منتخب السيدات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة، ونشكر جميع الجهات الداعمة والشريكة. ويغمرني فخر كبير بما حققه شباننا وشاباتنا لأنني أعرف جيداً مقدار الجهد الذي بذلوه والتدريبات التي خاضوها. ويسعدني أن أشهد هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سجل الإمارات المشرّف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز