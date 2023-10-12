فوزان وتعادل في انطلاقة دوري كرة قدم الصالات
التاريخ
10/12/2023 3:24:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح خورفكان مشواره في الدوري العام لكرة قدم الصالات بفوز غال، ومستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه اتحاد كلباء، كما فاز الحمرية على ضيفه مليحة بهدف نظيف، وفي النهائي المبكر بين البطائح المنتشي بثنائية كأس الاتحاد وكأس السوبر، ودبا الحصن وصيف كأس الاتحاد، انتهى اللقاء بالتعادل 2-2.
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