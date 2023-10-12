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فوزان وتعادل في انطلاقة دوري كرة قدم الصالات

10/12/2023 3:24:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح خورفكان مشواره في الدوري العام لكرة قدم الصالات بفوز غال، ومستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه اتحاد كلباء، كما فاز الحمرية على ضيفه مليحة بهدف نظيف، وفي النهائي المبكر بين البطائح المنتشي بثنائية كأس الاتحاد وكأس السوبر، ودبا الحصن وصيف كأس الاتحاد، انتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

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