خايمي يارزا: الإمارات أكثر بلد استضاف بطولات «فيفا»

أكد الإسباني خايمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه لا يوجد بلد في العالم استضاف 9 بطولات لـ((فيفا)) مثل الإمارات، ما يعكس العلاقة الاستثنائية التي تربط الطرفين والتعاون المثمر الممتد لأكثر من 20 عاماً بعد تنظيم الإمارات كأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للناشئين 2013، و5 نسخ من كأس العالم للأندية 2009 و2010 و2017 و2018 و2021، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009 و2024، إضافة إلى 11 نسخة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك ملاعب بمواصفات عالمية نجحت في أن تجعلها أحد أبرز الشركاء للاتحاد الدولي في استضافة وتنظيم كل هذه البطولات، مثنياً على الجهود التي بذلت في تطوير كرة القدم.

وصرح خايمي يارزا، بأن الإمارات وبفضل بنيتها التحتية المتطورة ومنشآتها الرياضية المتفردة بإمكانها استضافة المزيد من البطولات العالمية، لا سيما أنها تحظى بثقة ((فيفا)) وبقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية وإدارتها بأرقى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن جميع بطولات ((فيفا)) التي أقيمت في الإمارات حصلت على العلامة الكاملة في التنظيم. وثمن مدير بطولات ((فيفا)) دور الإمارات في نشر كرة القدم الشاطئية والاهتمام بها من خلال مجلس دبي الرياضي منذ إطلاق النسخة الأولى لمونديال الكرة الشاطئية في 2009.

وقال: ولدت أول نسخة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية وكأس القارات في الإمارات، وحققت البطولتان نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم، ما جعل أنظار العالم تلتفت إلى هذه اللعبة التي انتشرت بسرعة وكسبت قاعدة جماهيرية واسعة، وزاد عدد ممارسيها بشكل غير متوقع.

قفزة نوعية

وأوضح مدير بطولات ((فيفا))، أنه بفضل الإمارات ودبي بشكل خاص حققت كرة القدم الشاطئية قفزة نوعية وإشعاعاً في المنطقة، مشيراً إلى أن اللعبة بصدد النمو شكل كبير في عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وأضاف: وجود العديد من الشواطئ والرمال ساعد دول المنطقة على تطوير كرة القدم الشاطئية، خصوصاً أنها من الألعاب الجماهيرية وسهلة الممارسة بعيداً عن الإصابات.

وعن استضافة الإمارات للنسخة الـ12 من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة في فبراير 2024 للمرة الثانية في تاريخها، قال مدير بطولات ((فيفا)): الدولة الوحيدة التي استضافت مونديال الكرة الشاطئية أكثر من مرة هي البرازيل (5 مرات)، وانضمت إليها الإمارات باحتضانها البطولة للمرة الثانية، ما يظهر اهتمامها ودعمها للرياضة عموماً والكرة الشاطئية بشكل خاص، أتوقع أن يكون التنظيم رائعاً ومبهراً واستثنائياً كما عودتنا الإمارات في جميع البطولات التي استضافتها على أرضها، نحن متشوقون لهذا الحدث الكبير.

دعوة

ودعا خايمي الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى الحضور ومتابعة المونديال في دبي والاستمتاع بالعروض القوية للمنتخبات المشاركة، وقال: سيكون عشاق الكرة الشاطئية على موعد مع المباريات القوية المفعمة بالحيوية والترفيه والأنشطة المتنوعة في منطقة الجماهير، ستشعرون بالمتعة لأن هناك الكثير من الجهود والعمل لإسعادكم، أثق بأنه لن يخيب أمل أي شخص، ونحن أيضاً سنكون سعداء بمشاهدتكم وأنتم تملؤون مدرجات الملعب الجميل في حي دبي للتصميم.

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