‏إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر كأس آسيا

شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولة كأس آسيا ((الدوحة 2023))، التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، إقبالاً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور ومشاهدة مباريات البطولة، وكان الإقبال الأكبر من جماهير منتخبات شرقي آسيا، وسيستمر البيع بشكل رسمي أمام الجماهير حتى موعد انطلاق المنافسات.

أسعار التذاكر

وأكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، التي تستضيفها قطر المرة الثالثة في تاريخها، أن التذاكر التي تم طرحها للبيع إلكترونياً فقط عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأن يكون البيع عبر مراحل متعددة وليس مرة واحدة فقط، لتسهيل مهمة حصول كل الجماهير على التذاكر ومتابعة فرقها طوال فترة البطولة.

وأوضح الكواري، أن أسعار التذاكر تبدأ من فئة 25 ريالاً قطرياً وهي الفئة الأقل سعراً في كل التذاكر وستكون متاحة في كل مباريات البطولة بلا استثناء، بداية من مرحلة دور المجموعات، وهناك العديد من الباقات الأخرى ومنها تذكرة المباراة الواحدة، وكذلك تذكرة الفريق في دور المجموعات لإعطاء المشجع العديد من الخيارات للحضور.

جوائز مالية

من جهة أخرى، حدد الاتحاد الآسيوي قيمة الجوائز المالية المقدمة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، وستبلغ ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي، وسيحصل المنتخب الفائز بلقب كأس آسيا على 5 ملايين دولار أمريكي إلى جانب الجائزة المخصصة للفائز باللقب، وينال الوصيف 3 ملايين دولار أمريكي، والمنتخبات التي تصل إلى الدور قبل النهائي ستحصل على مليون دولار لكل منها، كما تحصل جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات الـ24 على 200 ألف دولار أمريكي.

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