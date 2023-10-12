هل ثمة ما يُدعى بالمال الذكي؟

يحاول الفيلم الجديد ((مال غبي)) أن يقلب نظام ((وول ستريت)) رأساً على عقب، فقد صور المستثمرين المحترفين على أنهم أغبياء، فيما قدم الهواة في صورة الأذكياء. الفيلم تدور أحداثه إبان الطفرة الجنونية، التي شهدتها ((أسهم ميم)) في 2021، وتنتهي الحبكة قبل نهاية الأحداث الحقيقية مع خسارة المستثمرين الأفراد، الذين حاولوا التغلب على صناديق التحوط الكبيرة، ولكن عفواً هوليوود، فالمستضعفون لم يربحوا، ومع ذلك فالفيلم قد جعلني أفكر في سؤال أكبر: هل ثمة ما يُدعى بـ((المال الذكي))؟

وبالطبع لا يتغلب أغلب المستثمرين المحترفين على السوق، وهو الوضع السائد طيلة عقود، فمنذ العام 2000 لم يتفوق أداء صناديق رأس المال الكبير إلا في ثلاثة أعوام فقط، وفي العقد الماضي تراجع أداء 8 من بين 10 صناديق مشتركة، و9 من 10 صناديق مؤسسية في الأسواق الأمريكية، بعد خصم الرسوم، وكانت نسبة المحترفين، الذين يتفوقون على السوق أفضل طفيفاً قبل الرسوم، كما كانت النسبة منخفضة بالمثل في أوروبا وآسيا وبقية دول العالم.

مع ذلك يكون أداء المحترفين أفضل من المستثمرين الأفراد، الذين يرتكبون كل الأخطاء الممكنة، وعلى نحو أكثر انتظاماً. إنهم يتداولون على أساس ((الجلبة)) لا المعلومات، وهي ظاهرة فاقمتها الشائعات على مواقع التداول على شبكة الإنترنت.

ويتحيز الهواة لما هو مألوف لهم، ويميلون إلى اختيار الأسماء التي يعرفونها، لا تلك التي يجرون أبحاث عنها، كما يعتمد الهواة على العواطف والمشاعر، وليس على الأسس، ويتبعون ((القطيع))، وبذلك يتدافعون نحو الخسائر.

تأتي الدراسات بنتائج صادمة، إذ تميل الأسهم، التي يفضّلها المستثمرون الأفراد إلى التراجع في أدائها بنسبة %1 شهرياً.

وتشهد الأسهم أداء أفضل بصفة عامة بعد بيعها، وليس عند شرائها، ويكون المستثمرون الأفراد، خاصة الرجال منهم، عُرضة للثقة المفرطة والبحث عن الإثارة، ولذا يميلون إلى التداول كثيراً، وبصورة مفرطة، وتحقق نسبة الـ %20 من المتداولين الأكثر نشاطاً في فضاء ((المقامرين الأفراد)) عوائد أقل بكثير من نظرائهم الأقل نشاطاً بمقدار %20، ولا تقتصر الخسائر على المتداولين اليوميين في الأسهم الفردية فحسب، إذ يقلص الهواة عوائدهم بنسبة 20%، بسبب التوقيتات السيئة لدخولهم وانسحابهم من الصناديق المشتركة.

ويدرك المتداولون المحترفون كل هذا جيداً، وفي الحقيقة تنطوي إحدى الاستراتيجيات استراتيجية، التي يطبقونها، وحققت قدراً من النجاح، على مراقبة الاتجاه، الذي يسير فيه المستثمرون الأفراد، ثم يتحركون في الاتجاه المعاكس، ومع ذلك يظل أداء أغلب المحترفين أقل من الأداء بالسوق في معظم الأحيان.

وتتطور السوق باستمرار لتعكس واقعاً اقتصادياً متغيراً، ومن الصعب مواكبة ذلك والتفوق عليه، وتشير بعض التفسيرات إلى أن تراجع أداء المحترفين في العقود الأخيرة سببه تزايد عددهم بدرجة أكبر كثيراً، إلى جانب الزيادة الكبيرة في رؤوس الأموال، التي تسعى إلى اقتناص العوائد.

إذا كان من الصعب العثور على استخبارات ممتازة للسوق فإن المعلومات والبيانات المتميزة يمكن الحصول عليها، لكن ذلك يتطلب ثمناً. وثمة نتيجة أخرى ثابتة، وهي أن المعلومات ((غير متماثلة))، ما يعني أي أن المحترفين يتمتعون بإمكانية اكبر للوصول إلى معلومات متنوعة وجيدة ومكلفة، خلافاً للشائعات المجانية، والصخب على موقع ((ريديت)).

إن واحدة من الأفكار الأكثر إثارة للاهتمام بشأن التفوق المعلوماتي تأتي من دراسات التداول (القانوني) للمطلعين على الشؤون الداخلية للشركات، إذ يميل كبار التنفيذيين إلى بيع الأسهم قبل الانخفاضات غير العادية، والشراء قبل الارتفاعات غير الطبيعية لأسهم شركة ما، ويميل الرؤساء التنفيذيون وكبار مسؤولي الاستثمار إلى أن يكون أداؤهم أفضل من التنفيذيين الأقل في الدرجة الإدارية، وربما يعود ذلك إلى أنه يكون لديهم معلومات أكثر اكتمالاً، وهنا يمكن للقطيع في هذه الدائرة المطلعة أن ينجح.

كذلك يمكن للمعلومات المحلية أن توفر ميزة مماثلة، ففي الأسواق الناشئة افترضت كبرى الصناديق العالمية كثيراً أن بإمكانها تعليم المحليين أمراً أو اثنين بشأن الاستثمار، لكنها تتعلم التواضع بالطريقة الصعبة، وقد توصلت أبحاثي، في الفترات السابقة لوقوع أزمات العملة، إلى أن المحليين غالباً ما ينسحبون قبل المستثمرين الأجانب، ويكونون أول من يعود، لاستشعارهم بقدوم التحول الاقتصادي، وبذلك فإن تفوقهم في معرفة ما يدور على أرض الواقع يمنحهم الميزة، ويتمتع الأكثر نجاحاً منهم بنظام منضبط لتوقع حركة الأسواق، ومرونة إجراء تغييرات عند تغير الظروف.

إنهم يدركون أن التحليل مهم، لكن الحالة المعنوية والمزاجية أهم من ذلك، وتشكّل الخبرة عاملاً مهماً، وقد طوّروا مهارة تعظيم المكاسب عندما يكونون على حق وهو ما يحدث في %60 من الوقت، وأن يقللوا خسائرهم في الـ%40 المتبقية من الوقت. إن لديهم وجهة نظر، ويتمسكون بها، حتى اللحظة التي لا تصبح فيها مفيدة.

هذه هي شمائل من يُعدّون أساطير في عالم الاستثمار، وبالنسبة للبقية فثمة هرم للنجاح، يمتد من المحترفين المطلعين جيداً وذوي الخبرة، إلى أقرانهم الكثيرين لكن الأقل قدرة، انتهاء بالمتداولين اليوميين التعساء في أسفل الهرم، وإذا كان هناك فيلم يصور بدقة السلوك في عالم الاستثمار فقد يكون اسمه ((الغبي والأكثر غباء)).