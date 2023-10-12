هل الإنسان أكثر سعادة؟

هل يعرف الإنسان المعاصر ما الذي يسعده فعلاً؟ وهل يحتاج الإنسان الذي يعيش في مدن لا ينقصها شيء من مستلزمات وشروط الراحة والمتعة والرفاهية، لأن يتساءل عن شروط السعادة وأن يبحث عنها؟ ألم تقترن السعادة دوماً بتحقيق الرفاهية والثراء وبالتالي امتلاك كل أدوات الراحة والمتعة؟ إذن لماذا لا يبدو الإنسان في أفضل حالاته كما تبين الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والنفسية التي تتحدث عن القلق والاكتئاب والانتحار والانسحاب!

في دولة كالولايات المتحدة التي لطالما طرحت نفسها باعتبارها قلعة الرأسمالية وموئل الحلم الذي يراود نصف سكان العالم بتحقيق الثراء والاستقرار والحياة الكريمة، إلا أن الإحصاءات والأخبار لا تدل على أن الأمريكي الذي يبيع هذا الحلم للعالم يتمتع به فعلاً، فالجرائم تحدث في وضح النهار، وتحديداً جرائم التلاميذ في المدارس، بينما الأزمات الاقتصادية تقصم موازنات الأسر والأفراد، ولا أثر لذلك الترابط والحياة الحميمة بين الناس، أما الفرد العادي متوسط الدخل فيئن تحت وطأة الديون ورهونات العقارات وفقدان الوظيفة!

والحال ليس بأفضل من ذلك في العديد من دول أوروبا، فهناك تعثر حقيقي على مستوى الاستقرار المادي والسياسي والأمني والاجتماعي، هناك ((ضيق في الحال يعبر عنه الناس بوضوح))، وغالباً ما يشتكي الناس من أزمات اقتصادية تجعلهم دائماً تحت رحمة الاقتراض والتقتير على أنفسهم، والاستسلام لمقصلة التزامات الحياة ومتطلباتها، ناهيك عما يعتبرونه تهديدات حقيقية تهدد أمنهم الغذائي والصحي متمثلة في المهاجرين، وأزمات المناخ، والحروب، ونفاد مخزون الطاقة وغلاء أسعارها.. فأين هي السعادة التي نتخيل أنهم يسبحون فيها؟

أما في العالم العربي، باستثناء دول الخليج، فإن الإنسان في مختلف الدول العربية يعاني الكثير على مستوى الاقتصاد والخدمات والحقوق السياسية والكرامة الإنسانية، وفي ظل هذا ستكون السعادة منقوصة دائماً طالما هناك ما ينغصها، أما في منظومة دول الخليج فإن لها إشكالاتها بالتأكيد والتي تجعل الإنسان يبحث دوماً عما يجعله سعيداً في ظل أسئلة وجودية هائلة، حول التغيير والاغتراب وتداخل الثقافات وغيرها مما يحوله إلى إنسان قلق في المكان الذي يعيش فيه!!