إمكانات الشرق الأوسط وحرب غزة

النظام الجديد لم يعد مجرد تنبؤات. بات خطوات وإجراءات. ونحمد الله كثيراً أن هذا النظام يجري تشكيله بوعي كامل من قبل العديد من الدول العربية، لا سيما أن شرقاً أوسطياً جديداً أيضاً في الأفق، ستسرع من وتيرته الحرب الدائرة رحاها حالياً بين ((حماس)) وإسرائيل.

المؤكد أن قوى عدة في العالم تحاول الدفع لتشكيل نظام جديد بحسب رؤيتها ويطابق مصالحها. لكن المؤكد أيضاً أن المنطقة العربية، أو على وجه الدقة، عدداً من الدول العربية لم يعد مجرد أرقام يجري تحريكها، بل هي دول ذات سيادة تحدد مصالحها وسبل تحقيقها مع أخذ البعد العربي في الحسبان. وعلى الرغم من أن المنطقة عامرة ببؤر الصراع التي تأبى أن تهدأ، إلا أنها عامرة أيضاً بمناطق الإبداع والقدرة على المضي قدماً.

أهمية الدولة الوطنية وقوتها صارت حقيقة محسوسة ومرغوبة، وذلك بعد عقود طويلة من غلبة أيديولوجيات ثبت ميلها للنظرية أكثر من التطبيق، أو لم تعد رومنسيتها قادرة على الصمود في وجه واقع مختلف شكلاً ومضموناً. والواقع الدائرة رحاه في غزة وإسرائيل وجنوب لبنان يؤكد ذلك. مكانة الدول لم يعد يحددها مدى قربها أو بعدها عن أحد القطبين الدوليين.

بالطبع ستظل أمريكا قوة عظمى، وستظل روسيا تحاول استعادة مكانة الاتحاد السوفييتي السابق. لكن الساحة بات فيها متسع للصين والهند ومنطقتنا، سواء كوحدة واحدة أو تكتلات من الدول العربية.

في منتدى الإعلام العربي في دورته الـ21 التي استضافتها دبي الشهر الماضي تحدث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات عن التوجه السائد في المنطقة لمنح الأولوية للعوامل الجيواقتصادية وتقديمها على العوامل الجيوسياسية. الجميع يعلم أن ما يجمع المواطنين العرب أكثر بكثير مما يفرقهم.

والجميع أيضاً على يقين بأن الوقت حان للحديث عن المستقبل والبناء، بدلاً من الاكتفاء بالإغراق في الماضي. لذلك، حين تحدث معالي د. قرقاش عن إنه لا ينبغي السماح للحسابات السياسية الصغيرة أن تتحكم في الحسابات التنموية الكبيرة، فإن كثيرين شعروا بارتياح بأن ما يجول في الصدور بات أمراً يعمل عليه الساسة.

في الشرق الأوسط الجديد، القيم سائدة وما يجمعنا حاكم، لكن مصالح دولنا لن تتحقق بمزيد من الإغراق في الخلافات السياسية أو اعتبار الركض خلف أضغاث أحلام غايات كبرى. وحين قال معالي د. قرقاش عن دولة الإمارات:

((لسنا دولة عظمى أو دولة ضخمة من حيث الحجم، لكن عندنا القدرة على الحركة والإبداع وأخذ المبادرة))، فإنه لخص مقتضيات العصر. المسألة لم تعد مساحات كبرى وتحالفات عظمى وقوى نووية فقط. المسألة تحتاج وعياً بمتطلبات الواقع لا الخيال، والتعاون المشترك القائم على المنفعة المشتركة، وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات المزمنة التي تنفجر في وجوه الجميع من وقت لآخر.

مشروع الممر الاقتصادي الجديد مثلاً هو ترجمة فعلية للمنافع المشتركة. بناء الجسور وردم الفجوات أصعب بكثير من المضي قدماً في تعميق الفجوات وتوسعة رقعتها، لكن على المديين المتوسط والطويل، يؤتي البناء ثماراً للجميع.

لا أحد ينكر أن منطقة الشرق الأوسط كانت وستظل إحدى أكثر مناطق العالم سخونة، والحرب المحتدمة الآن في غزة خير دليل. والبناء في الأجواء الساخنة ليس بالأمر السهل، لكنه أيضاً ليس مستحيلاً.

العوائق والعثرات ستكون كثيرة، لكن الإمكانات والفرص أكثر. وطالما نتحدث عن الإمكانات والفرص، فإن ((كوب 28)) أو الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تستضيفها الإمارات بعد أسابيع، هو أحد الترجمات الفعلية للإمكانات والفرص. كما أن التسريع بحل الدولتين الذي ربما تسفر عنه الحرب الحالية، رغم فداحة الثمن، سيكون ترجمة لإمكانات المنطقة التي طال تعطيلها.