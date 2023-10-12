ذاكرة الأمم بين الحفظ والنسيان

التاريخ الشفاهي، ثقافة وعلم له أسسه وطرقه ومدارسه ومناهجه، وفي دولة الإمارات أصبح هذا المجال له أهميته وقيمته بدعم من قيادتنا الرشيدة التي سعت للحفاظ على إرث وذاكرة الأمة.

هذا العلم المهم مقدر من جميع أمم العالم لما له من قيمة وأهمية في مستقبل الأجيال القادمة، ولأهمية الأمر استضافت أبوظبي ((كونجرس المجلس الدولي للأرشيف))، فعاليات ولقاءات تحدثت عن أهمية الحفاظ على ذاكرة الأمم وتراثها من التلف والضياع، وكانت لي فرصة كبيرة في إدارة ورقة عمل بعنوان ((الوصول إلى الذاكرة))، وخلال الجلسة طرح المشاركون تصوراتهم حول كيفية الحفاظ على التراث والإرث، وبالأخص الذاكرة الشفاهية التي تمثل تاريخ الأمم وذكرياتها، لقد ألقت الأوراق العلمية والبحثية الضوء على التاريخ الشفاهي وأهمية مواكبته روح العصر وتطوره.

كما تطرقت إلى أن المؤرخ العادي هو الذي ينقل القصص للأجيال القادمة، فالذاكرة الشعبية متوهجة وتحتوي الكثير من تفاصيل الشعوب ولها جانب ينير العتمة في أي زمن، ذلك أنها تأتي من أناس أحياء يسردون ما عاشوه سواء عن شخصيات أم أحداث. لقد عرف المؤرخ ثادسيتون التاريخ الشفوي بقوله: ((ذكريات وتذكرات أناس أحياء حول ماضيهم)).

والأجمل أن لدينا اليوم في دولة الإمارات ذاكرة تحفظ العديد من الأسماء التي عرف عنها رواية الأحداث ونقل الوقائع، وبات بين أيدينا شخصيات لها قيمتها بما تم توثيقه من أفلام ومدونات لأحاديثهم من مرويات البحر والصيد أو الصحراء، إنها بمثابة كنوز للهوية نادرة وقيّمة، ساهمت في دعم الهوية وتاريخ المنطقة بأسرها.

والأرشيف والمكتبة الوطنية من المؤسسات الداعمة لهذا الإرث وغيره من مقومات الحضارة، وتعمل على الحفاظ عليه حتى تبقى ذاكرتنا متوهجة جيلاً بعد جيل بتاريخ بلادنا وقصص كفاح الأجداد والآباء ولتدوم هذه النهضة وتستمر مسيرة التطوير الحضاري، وتحفظها الذاكرة، ونكون قد نجحنا في بناء جسر الثقافة المجتمعية ووعي، بناء يعبر بين الماضي وصولاً إلى الحاضر ووجهته المستقبل.