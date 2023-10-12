دبلوماسية دولة الإمارات وجوهرها

المتابع للتحركات الدبلوماسية الإماراتية هذه الأيام يلمس حراكاً كبيراً، خصوصاً وأن دولة الإمارات على أعتاب استضافة مؤتمر الأطراف Cop 28 في نهاية الشهر المقبل.

حراكاً دبلوماسياً لافتاً للأنظار وملهماً للتجربة الإماراتية ونموذجها المتفرد. تقوم دبلوماسية وسياسة الإمارات الخارجية على ثوابت إنسانية راسخة عدة وجملة من المبادئ والقيم الاجتماعية التي تختزل جوهر الثقافة الإماراتية بنقائها وعفويتها وبساطتها.

فمن أهم ثوابت السياسة الخارجية هي عدم التدخل في شؤون الآخرين وحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية والانفتاح على العالم بأسره دون تمييز أو تبنى مواقف سياسية مسبقة. وقد نجحت هذه الدبلوماسية في جذب أنظار المراقبين لتجربة دولة الإمارات هذه والبناء عليها عند اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة التي تخص الإمارات والمنطقة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، إما بسبب حالات التوتر بين الدول أو حالات الحروب والنزاعات، تبرز تجربة الإمارات كتجربة فريدة استطاعت، أن تبرز وتنجح وتتطور وأن تجعل من الدولة لاعباً رئيساً على الساحة العالمية. ولكن السؤال هو كيف تشكلت هذه الثوابت وكيف تبلورت في الوعي الجمعي الإماراتي؟

تدل الدراسات المعمقة على أن الثقافة الإماراتية المشتقة من عمق الصحراء وثقافة البحر لا تزال هي المحرك الرئيس للعلاقات الخارجية والعلاقات المجتمعية وللوعي الجمعي عموماً. فمثلاً، سياسة اليد البيضاء التي اتبعتها الإمارات داخلياً وخارجياً هي من عوامل تفرد الدولة، وهي سياسة خطها زايد المؤسس وسارت عليها الدولة منذ تأسيسها، وهي أيضاً سياسة ثبت جدواها وأهميتها للإمارات وللدول التي استفادت من تلك اليد الممدودة.

سياسة الحوار والتفاهم لحل الخلافات هي الأخرى مشتقة من ثقافة الصحراء والبحر. فحين تشح الطبيعة فلا شيء يجنب الحروب والاقتتال سوى التفاهم والحوار لحل قضية تقسيم الموارد. أما سياسة الانفتاح على العالم فترجع إلى كون تلك المجتمعات موانئ ومدناً تجارية عاشت على الاتجار مع الآخر وتبادل المنافع والمصالح معه.

من ناحية أخرى، فإن من العلامات التي تدل على تفرد المجتمع ورقيه هي وعيه الجمعي وتعامله مع الآخر معاملة فيها الكثير من الاحترام والتقدير والندية، وهي علامات تؤشر على الرقي الإنساني والأخلاقي. وهذا الأمر نراه في تجربة الإمارات، الأمر الذي زاد من احترام الآخرين للدولة وسياساتها الخارجية. فلا تمييز ولا كراهية.

وفي الواقع فإن تعامل الإمارات المتوازن لا ينطبق فقط على السياسة الخارجية، بل هو نهج الإمارات في تعاملها مع قضايا كونية تهم العالم وتتعلق بالتنمية الداخلية والحقوق والمشتركات الإنسانية. فتعامل الدولة مع مخرجات تلك العناصر كالهجرة الوافدة، أو التعدد الإثني الموجود في الدولة، يدل على رقي أخلاقي وتعامل إنساني متفرد جذب لها اهتمام العالم.

ولكن كيف استطاعت تلك الثقافة الجمعية البقاء والتكيف مع متغيرات العصر وضغوطه؟ في الواقع لم تساوم الإمارات أبداً على نهجها المتوازن هذا، ولم تحِد عنه رغم الضغوط الإقليمية والعالمية، بل اعتبرته نهجها الدائم ومن الثوابت الرئيسة لسياستها الخارجية.

فعلى الرغم من متغيرات السياسة والاقتصاد العالمي إلا أن الإمارات بقت وفية للمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون، بل أضفت عليها الكثير من خصائص الحداثة والعصرنة. فقد أصبح المجتمع الإماراتي مضرب الأمثال في التنمية الحديثة التي جذبت لها كل الجنسيات والثقافات كما أصبح مضرب المثل في الأمن والأمان وتحقيق السعادة، في مقابل العواصف والأزمات التي تعصف بالعالم. فلم تكن التجربة الإماراتية تجربة عمران مادية فقط، بل تجربة أخلاقية أضفت عليها القيم والثوابت الإنسانية لمسة أخلاقية وروحانية لامست قلوب العالم.