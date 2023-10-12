الذئب ومدن الحرية!

تذكر قصص الهنود الحمر أن عجوزاً جلس إلى حفيده حول نار مشتعلة بليلة باردة، وأراد أن يوصل له أحد أهم دروس الطبيعة البشرية ونواميس الحياة، فقال له:

((يا بني، إن في داخل كل إنسان ذئبين يتصارعان، أحدهما صالح ومسالم ومحب للخير، والآخر شرير ومخادع ومحب للإضرار بالآخرين))، فقال الصغير: ((ومن ينتصر في هذا الصراع يا جدي؟))، فرد العجوز: ((الذئب الذي تطعمه أكثر)) !

تثبت لنا الأيام على الدوام أن الغرب لا يرانا إلا صنفاً دونياً من البشر، وعلى كثرة ما نرى ونواجه إلا أن فينا من يصرخ دون توقف بأننا حساسون بصورة مبالغ فيها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون له تبرير قد لا نعرفه، أو ربما كان بمحض الصدفة وبحسن نية فخرج بهذا الشكل السيئ، فالغرب لا يحتاج لأن يدافع عن نفسه، ففينا من هو خير محام لهم وبالمجان.

فكلنا نذكر كيف وقفت أوروبا وأمريكا بصف أوكرانيا وفتحت الحدود لكل اللاجئين البيض فقط، وبقي الملونون يقاسون ويلات البرد والجوع والخوف، وما زالت الأموال والمعونات والأسلحة تنهال دون توقف لدعم الجانب الأوكراني بدعوى أنه يدافع عن أرضه أمام قوة غازية غاشمة!

هذا الموقف ينقلب للضد تماماً عندما يكون الطرف الأضعف والمظلوم والمغتصب حقه عربياً أو مسلماً، وهو ما نراه في تجييش الإعلام الغربي لكل ما يستطيعه لشيطنة الشعب الفلسطيني في غزة وتحميل المدنيين من أطفال ونساء وعزل وزر فصيل مسلح، لتقصف المباني والدور على رؤوس أصحابها باستخدام أشد الأسلحة المحرمة دولياً فتكاً.

وليمتد الانتقام البشع لقطع الكهرباء والماء عن الناس ليتضوروا عطشاً حتى الموت أمام أعين العالم المتحضر المنافق، وليطال الاستهداف الصهيوني المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والمساجد بمباركة قل نظيرها من أمريكا وحلفائها الذين طالما تغنوا بالسلام والتعايش وتقبل الآخر!

استوقفني أيضاً ذلك السعار الذي أصاب المؤسسات الغربية الرسمية وهي ترفض أي شكل من أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني الأعزل الذي تفتك بأطفاله الصواريخ والقنابل الفوسفورية وتفرض غرامات مالية على كل فرد يشارك في أي تظاهرة تنديد بالإجرام الصهيوني في المدن الأوروبية، مدن الحرية المزعومة، ويصل الأمر بإدارة نادي سيلتك الإسكتلندي للتبرؤ من وقفة مشجعيه المتضامنة مع المدنيين الأبرياء الذين يقتلون على مرأى من العالم، ما دعا أولئك المشجعين لإصدار بيان يؤكدون فيه وقفتهم مع كل المظلومين في العالم وأولهم الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت بلاده ووضع في أكبر سجن مفتوح في تاريخ البشرية!

بالتأكيد من حق أي إنسان أن يرفض تصرف ((حماس)) أو يوافق عليه، أن يعتبره انتحاراً وجنوناً وعبثية حمقاء أو يراه جرأة لكسر أسطورة الجيش الذي لا يهزم، أن يراه عمالة وحرباً بالوكالة عن دولة أخرى عرفت بأعمالها التخريبية بالمنطقة، أو يراه حقاً مشروعاً كشعب يناضل لتحرير بلاده بعد أكثر من سبعين سنة من الاحتلال والقهر والظلم، من حق كل إنسان أن يرى ما يروق له، لكن لا يمكن قبول شماتة البعض بما يحصل للأبرياء العزل الذين منعت حتى المساعدات الغذائية والطبية عنهم، إن لم يكن من باب الدين فمن باب العروبة، وإن لم تكن هذه فمن باب المروءة لمن لم تمت مروءته بعد!

هبة كل العالم الغربي للوقوف بكل ((وحشية)) مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل تختصر لنا كل ما يمكن أن نتوقعه من الغرب فيما يخص حق هذا الشعب الأبي، شخصياً لا أرى بعد ما رأيت هذا السعار الغربي أي أمل بحل الدولتين، ويبدو أن المكاسب السياسية بعد اقتراب الانتخابات في بعض هذه الدول جعل رؤساءها يستميتون في محاولة إرضاء إسرائيل أكثر، هي فترة مريرة وقادم أيام أشد مرارة، فالذئب الذي يتم تسمينه من كل الغرب نعرفه جيداً!