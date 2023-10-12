حلول مبتكرة

تحاول سنغافورة أن تحد من ازدحام الشوارع منذ عقود، وطبقت قوانين ربما لم يسبقها إليها أحد، وتدرجت في رفع الرسوم لاستخراج رخص القيادة وامتلاك السيارات، وفي المقابل عملت بجهد على إنشاء شبكات نقل أصبحت ميزة من ميزات تلك البلاد.

قبل أيام أصبحت تكاليف استخراج رخصة قيادة السيارات، أو ما تسمى بشهادة الاستحقاق، ما يوازي 76 ألف دولار أمريكي، لمن يريد أن يمتلك سيارة عادية، بل عادية جداً، أما من يحب الرفاهية وقيادة السيارات الفارهة فالباب مفتوح أمامه مقابل أكثر من 100 ألف دولار أمريكي بقليل، وهذه آخر الخطوات التي بدأت منذ عام 1990، عندما حددت ((كوتا)) لرخص القيادة وامتلاك السيارات، أي عدد محدد سنوياً، وهذا يعني أن طالب الترخيص مثله مثل طالب الأرض أو القرض السكني، عليه الانتظار، وهو وحظه، فقد تكون ((الطوابير)) مزدحمة فينتظر سنة أو خمس سنوات، ولا ضرر من الانتظار، فالحافلات موجودة، والمترو موجود، والترام أيضاً موجود، ولا يتعطل أحد عن مواعيد العمل أو الدراسة، الكل يقضون حوائجهم، لأن الذين أصدروا قرارات الإلزام للناس في سنغافورة، وحدوا من ((ثقافة امتلاك السيارات)) لم يتركوا الحلول الجماعية التي تغطي المدن والشوارع، وتربطها ببعض مع المدن والضواحي الأخرى.

وقد يقول قائل إن في ذلك تمييزاً أو إنقاصاً لحرية الاختيار التي يجب أن تصان، وهذا غير صحيح، فالإجراءات السابقة والجديدة لا تحرم أحداً من حقه في امتلاك السيارة والحصول على ترخيص قيادة، الكل متاح له ذلك الحق ما دام قادراً على تحمل التكاليف التي تبدأ بما ذكرناه بداية، وتنتهي عند دفع رسوم المواقف وعبور المناطق المكتظة!

وقد يقول قائل لماذا ذهبت إلى سنغافورة، فأمرها لا يعنينا، وأقول لكم، وله بكل تأكيد، لأنني أعجبت بالفكرة، رغم إحساسي بالمبالغة في الرسوم المفروضة، وتذكرت أنه في يوم من الأيام كانت لدينا لوائح تنظيمية تحد من حصول أصحاب المهن البسيطة والذين لا يتطلب عملهم سيارات على رخص قيادة، وكانت حافلات الشركات وجهات العمل تتحمل مسؤولية نقل عمالها، وكانت حافلات ((النقل العام)) متوفرة، وكانت شوارعنا مريحة.