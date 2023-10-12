«غوغل» تخطط لطرح «مساعد مع بارد» لمزيد من الهواتف الذكية

أعلنت((غوغل))عن خططها لإطلاق ((مساعد مع بارد)) المعروف باسم ((Assistant with Bard)) لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، إلى جانب إطلاق أجهزة جديدة مثل تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2.

وقالت ((غوغل)) في منشورها على مدونتها، إن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى المساعد مع بارد على ((الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS)) في الأشهر المقبلة.

ووفقاً للشركة: ((لا يزال ((مساعد بارد)) بمثابة تجربة مبكرة، لذلك سيتم طرحه على المختبرين الأوائل قريباً للحصول على تعليقاتهم قبل تقديمه للجمهور)).

وأكد عملاق التكنولوجيا أن هذه الميزة ستجمع بين ((قدرات بارد الإبداعية والتفكيرية والمساعدة الشخصية للمساعد)).

تم تقديم مساعد ((غوغل)) مع بارد مع Pixel 8 و8 Pro، ومن المتوقع أن تمتد هذه الميزة إلى المزيد من الهواتف الذكية.

وفقاً لتقرير صادر عن APK Insight، من المقرر أن تقوم ((غوغل)) بطرح المساعد مع بارد في المزيد من الهواتف الذكية.

ويدعي التقرير أن الشركة تستعد لجلب الإصدار المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مساعد ((غوغل)) إلى أجهزة بكسل التي تعمل بنظام Tensor، بالإضافة إلى هاتفي غالاكسي S23 وS24 من سامسونغ. ويستشهد التقرير بالأدلة التي تم اكتشافها في الإصدار 14.41 من أحدث إصدار تجريبي لتطبيق ((غوغل)).

في الأسبوع الماضي، قالت ((غوغل)) إنها ستطرح المساعد مع بارد لاختيار المختبرين قريباً.