7000 قمر صناعي حول الأرض نصفها ل «إيلون ماسك»

حققت شركة ((هواوي تكنولوجيز)) نجاحاً كبيراً في الصين بأحدث سياراتها الكهربائية، مما جعل شريكها التصنيعي أكبر سهم في آسيا خلال الشهر الماضي، لتعطي جرس تنبيه قوياً لمصنعي السيارات الكهربائية الدوليين مثل ((تسلا)).

تم تقديم أكثر من 50000 طلب لشراء سيارة ((Aito M7)) المُجددة في أول 25 يوماً منذ إطلاقها في سبتمبر. ويشيد المحللون بالنجاح المبكر الذي حققته سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي يُعزى جزئياً إلى جاذبية هواوي القوية بين المستهلكين في الصين.

وعلى صعيد مستثمري الأسهم أيضاً، ارتفعت أسهم شركة ((Seres Group Co))، شريكة شركة هواوي لصناعة السيارات، بأكثر من %50 منذ إطلاق ((M7))، مما يجعلها الأفضل أداءً على مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ. ويقارن ذلك بالانخفاضات في شركة ((تسلا)) وصانعي السيارات الكهربائية الصينيين بما في ذلك شركة BYD خلال نفس الفترة.

وكتب محللو مورغان ستانلي، بما في ذلك سيندي هوانغ، في مذكرة: ((يجب على المستثمرين التركيز بشكل متزايد على الرياح المعاكسة المحتملة من سيارات هواوي الكهربائية الأخرى المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام)).

تعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث شكلت السيارات الكهربائية %38 من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد في أغسطس. وحققت شركات صناعة السيارات المحلية في البلاد مكاسب كبيرة على الساحة العالمية أيضاً، حيث تستعد شركة BYD الآن لتجاوز شركة ((تسلا)) في حجم المبيعات.

وتمثل سيارة ((M7)) تهديداً مباشراً لسيارات ((L7 / L8)) من شركة ((Li Auto))، وسيارة طراز ((Y)) من تسلا، و((XPeng)) G6 / G9. و((BYD Tang)). (بكين - وكالات)