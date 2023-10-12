طرد منسق الأمم المتحدة من النيجر

طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية، أمس، منسق الأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وتتهم المذكرة الأمم المتحدة باللجوء إلى ((مناورات خبيثة)) بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.

وكان المجلس العسكري الحاكم في نيامي، ندد بـ((تصرفات غادرة)) قام بها أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في الحدث، و((تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة)).

توصيف أمريكي

فيما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً استحواذ العسكر على السلطة في نيامي بـ((الانقلاب))، في خطوة من شأنها وقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأعلنت قطع مساعدات أمريكية للنيجر بقيمة 500 مليون دولار.

وبحسب ما ذكرت وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء، أن واشنطن تعتزم الإبقاء على أكثر من 1000 جندي أمريكي في قاعدتين بالنيجر، في موقف مناقض تماماً للموقف الفرنسي، حيث بدأت باريس في سحب قواتها فعلياً من البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن استئناف المساعدات لن يحدث حتى يعيد العسكريون البلاد إلى المسار الديمقراطي في إطار زمني سريع، يمكن الوثوق به.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لصحافيين، ((نتخذ هذا الإجراء، لأننا استنفدنا خلال الشهرين الماضيين كل الوسائل المتاحة للحفاظ على النظام الدستوري في النيجر)). ونقلت ((بلومبيرغ)) عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن الولايات المتحدة سوف تستمر في تسيير مهمات بالطائرات المسيّرة، منها المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المنطقة.

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