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حدث وتاريخ ..12أكتوبر

10/12/2023 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

1866وفاة رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

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1987زين العابدين بن علي يؤدي اليمين القانونية رئيساً للوزراء في تونس.

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1990اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب بإطلاق الرصاص على موكبه في القاهرة.

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2000 هجوم يستهدف المدمرة الأمريكية ((كول)) قبالة الشواطئ اليمنية يسفر عن سقوط 17 قتيلاً.

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