حدث وتاريخ ..12أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
1866وفاة رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
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1987زين العابدين بن علي يؤدي اليمين القانونية رئيساً للوزراء في تونس.
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1990اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب بإطلاق الرصاص على موكبه في القاهرة.
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2000 هجوم يستهدف المدمرة الأمريكية ((كول)) قبالة الشواطئ اليمنية يسفر عن سقوط 17 قتيلاً.
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