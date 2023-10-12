بعثة دولية لتقصي الانتهاكات في السودان

وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأغلبية ضئيلة، أمس، على إنشاء بعثة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، الذي يشهد منذ زهاء الستة شهور (منتصف أبريل الماضي)، حرباً دموية، طاحنة، بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

وقال السفير البريطاني، سايمن مانلي، لدى تقديم القرار الخاص بإنشاء البعثة الدولية، التي من المقرر أن تتكون من ثلاثة خبراء، ((هناك حاجة ملحة للتحقيق، وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات، وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان، ومن ارتكبها، وهذا تحديداً ما ستفعله البعثة الدولية لتقصي الحقائق)).

وشدد السفير مانلي، الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين السودانيين، خصوصاً الذين تعرضوا للعنف الجنسي. وسلط مانلي الضوء، بشكل خاص، على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.

تم تبني القرار بأغلبية 19 صوتاً، مقابل 16، مع امتناع 12 عضواً عن التصويت من أصل 47، كما امتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز