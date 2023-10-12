بوتين يزور قيرغيزستان اليوم والصين الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، يبدأ زيارة رسمية خارجية المرة الأولى إلى قيرغيزستان، يتضمن جدولها إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.

وصرح المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، لوكالات محلية، أن اللقاء الثنائي سيعقد اليوم، على هامش قمة مع دول سوفييتية سابقة فيما لن يشارك رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في القمة، بحسب الرئاسة القيرغيزية.

إلى ذلك، أفاد مكتب الرئاسة القيرغيزية، بأن بوتين سوف يزور البلاد اليوم في أول رحلة خارجية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حقه مارس الماضي.

وذكرت الرئاسة القيرغيزية في بيان في موقعها الإلكتروني ((بدعوة من رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام (اليوم)، سيقوم رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للبلاد)).

ووافق بوتين في مايو الماضي، في محادثات مع جباروف، على زيارة قيرغيزستان.

ويعد لقاء بوتين وعلييف، الأول بعد الاقتتال الأذربيجاني الأرميني، لبسط السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ كما يأتي الاجتماع بينهما بعدما تغيب علييف عن ((قمة غرناطة)) الأخيرة في إسبانيا، والتي حضرها باشينيان، لانتقاده السياسة الغربية في شأن القوقاز.

وبحسب مراقبين، توترت العلاقات بين الحليفين التقليديين روسيا وأرمينيا في الأسابيع الأخيرة، بعدما رفضت موسكو التدخل في الصراع الأذربيجاني الأرميني على الإقليم.

في الأثناء، من المقرر أن يزور بوتين الصين، الأسبوع المقبل، لحضور المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين.

يشار إلى أن موسكو تنفي اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويقول الكرملين، إن مذكرة الاعتقال في حق بوتين دليل على عداء الغرب لروسيا التي رفعت بدورها قضية جنائية على ممثلي ادعاء الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا المذكرة.

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