تحركات دبلوماسية محدودة لاحتواء التصعيد

تجري اتصالات دبلوماسية محدودة لاحتواء التصعيد ومنع توسعه في المنطقة، فيما تظهر دول غربية مزيداً من التأييد لإسرائيل.

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في مهمة للشرق الأوسط للحيلولة دون نشوب حرب أوسع في المنطقة.

وستكون الأولوية القصوى لبلينكن هي توصيل رسالة ردع تستهدف إلى حد كبير إيران والجماعات التي تدعمها مثل حزب الله لمنع اندلاع حرب أوسع. ووصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إسرائيل أمس، وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين ((ليعرب عن دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها))، في حين دعت الحكومة الفرنسية إلى تجنب التصعيد في النزاع، مؤكدة أنها تريد ((حلاً سياسياً)). وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، إن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف.

وفي عمان، جدد العاهل الأردني الدعوة لإجراء محادثات إسرائيلية - فلسطينية. وقال أمام البرلمان الأردني ((لن يكون هناك أمن ولا سلام ولا استقرار دون السلام العادل والشامل الذي يأتي من خلال حل الدولتين)). في موسكو صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحرب الأخيرة سببها الجذري الفشل في إقامة دولة فلسطينية.

وأكد بوتين على الحاجة لإيجاد تسوية سريعاً، محذراً من أن الصراع قد يخرج عن السيطرة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين ((من المهم بالنسبة لنا المحافظة على نهج متوازن، وأن نبقى على اتصال مع طرفي الصراع)).

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