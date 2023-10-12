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بحث أممي أمريكي لوقف النار في اليمن

10/12/2023 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء اليمن.

وقال غروندبيرغ، في بيان، إنه التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن، بلينكن وعدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين.

تقدم

وأضاف غروندبيرغ، إن المباحثات شملت ((التقدم المحرز في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن تدابير تحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة في اليمن برعاية الأمم المتحدة)).

وشدد غروندبيرغ على أن ((وساطة الأمم المتحدة لجمع اليمنيين من أجل تحقيق السلام المستدام تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً متضافراً)).

ودعا المبعوث الأممي إلى ((الحاجة للحفاظ على التوافق والوحدة بين أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على طول مسار اليمن نحو السلام والتعافي والتنمية)).

بدوره، قال بلينكن، إن بلاده تدفع باتجاه تحويل الهدنة في اليمن إلى سلام دائم. وأضاف لصحافيين، إن ((ما شهدناه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية هو هدنة أدت إلى تحسين حياة اليمنيين بشكل ملموس، على الرغم من عدم الكمال)). ونوّه إلى أن ((التحدي الآن هو تحويل تلك الهدنة إلى سلام دائم)).

وقال إن الاجتماع يبحث ((العمل المشجع الذي يتم إنجازه، والعمل الذي يجب القيام به برعاية الأمم المتحدة لجمع اليمنيين معاً من أجل تحقيق السلام)).

وأكمل: ((قدرتنا على تحقيق ذلك يمكن أن تأخذ المكاسب التي تحققت بالفعل من خلال الهدنة وتجعلها دائمة)).

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