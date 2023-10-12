للمرة الأولى.. زيلينسكي في ضيافة «الناتو»

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، للمرة الأولى، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مقر حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشارك زيلينسكي في اجتماع وزراء الدفاع لدول الحلف، لحشد مزيد من الدعم لكييف في حربها ضد موسكو. وطلب زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البجليكي، ألكسندر دي كرو، من الحلفاء في ((الناتو)) المزيد من الأسلحة والدفاعات الجوية لمساعدة بلاده في الحرب خلال فصل الشتاء، فيما تستعد لوابل من الهجمات الروسية المتوقعة.

وقال زيلينسكي: ((الدفاع الجوي في الشتاء جزء مهم من الإجابة عن سؤال عن موعد انتهاء هذه الحرب، وما إذا كانت ستنتهي بشكل عادل بالنسبة لأوكرانيا)).

وأضاف خلال الاجتماع: ((يجب أن ننتصر في معركة الشتاء (...)، ويمكننا تحقيق النصر فيها)).

تعهد غربي

وفي تأكيد لتعهد الغرب دعم أوكرانيا أطول فترة ممكنة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، تشمل ذخائر دفاع جوي وأسلحة، لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية.

وقال ستولتنبيرغ إن بوتين ((يستعد مرة أخرى لاستخدام الشتاء سلاح حرب)) عن طريق مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأضاف ((يجب أن نمنع ذلك بزيادة قدرات الدفاع الجوي الأكثر تقدماً، ويمكننا أن نحدث فرقاً كبيراً)).

إلى ذلك، حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبيرغ، من أن أي ضرر متعمد يلحق بالبنية التحتية الحيوية للحلف سوف يستدعي الرد، وذلك عقب حدوث تسريب في خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، الذي يربط بين فنلندا وإستونيا، في عمل تخريبي مشتبه به، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال ستولتنبيرغ، قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، في بروكسل، أمس، إن ((الموضوع مدرج على جدول الأعمال))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء.

وأضاف ستولتنبيرغ لصحافيين: ((الشيء المهم الآن هو تحديد ما حدث، وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟)). وتابع: ((إذا ثبت أنه هجوم متعمد على البنية التحتية الحيوية لحلف شمال الأطلسي، فسيكون ذلك أمراً خطيراً، ولكن ستتم مواجهته أيضاً برد موحد وحازم من قبل حلف ((الناتو)))).

وبدأ حدوث تسرب في خط أنابيب الغاز الذي يربط بين فنلندا وإستونيا، العضوين في الحلف، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت مصادر مطلعة، إن ((التحقيق جارٍ على أساس أنه كان عملاً تخريبياً)).

وقال رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، إن ((الضرر الذي لحق بخط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، لا يمكن أن يكون ناجماً عن تشغيل الخط الطبيعي، إنما هو على الأرجح ناجم عن (نشاط خارجي))).

وتوصل تقييم أولي إلى أن الضرر الذي أصاب خط الأنابيب الذي يمر تحت البحر، لا يمكن حدوثه بسبب التشغيل الطبيعي للخط أو تقلبات الضغط في الخط، حسبما أفاد رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي. وقال أوربو، إن ((المؤشرات تدلل على عوامل خارجية. وبدأ قسم التحقيقات الجنائية الفنلندي التقصي حول الواقعة)).

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