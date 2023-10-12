تونس ترد تمويلاً بـ60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمّار، أن بلاده أعادت 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، كان قدمها الأخير ضمن خططه لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية، وإنعاش اقتصاد البلاد.

وقال عمّار، في مقابلة مع صحيفة ((الشروق)) التونسية، نشرتها أمس، إن البنك المركزي التونسي أعاد المبلغ إلى التكتل، أول من أمس.

تصريحات مشددة

ووفق السلطات التونسية، فإن المبلغ كان تعهد به الاتحاد الأوروبي للمساعدة على مجابهة آثار جائحة ((كورونا)) على الاقتصاد التونسي، لكن تم إرساله تحت عنوان 2023، لدعم موازنة الدولة التونسية.

وألقى الوزير باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، في تصريحات مشددة، تشير إلى اتساع الشرخ بين الطرفين.

وقال عمّار: ((لسنا حديقة خلفية لأي جهة.. السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011 لم تعد جائزة، ولن تمر)). وأضاف عمّار ((نقول لكم كأوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم))، متابعاً ((أنتم من سددتم الأفق أمامنا.. تحملوا مسؤولية ما اقترفتم في أفريقيا والعالم العربي)).

ويرى محللون، أن تصريحات عمّار تدلل على الاستياء من أسلوب التعاطي الأوروبي مع تونس، الذي لا يتقيد بمقتضيات الاحترام المتبادل، والقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدولية، بتوخيه منطق التعالي والوصاية على تونس، إلى جانب سعيه لتوظيف ورقة المساعدات للمساومة بربطها بوجوب البقاء في منظومة اقتصاد السوق من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تكرار تدخله في الشؤون الداخلية التونسية بخصوص أوضاع الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

توتر وتأزم

يشار إلى أن حالة من التوتر تسود على العلاقات بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي، بسبب الأزمة المرتبطة بملف الهجرة وبنود الاتفاق، فضلاً عن خلفية التحولات السياسية التي تشهدها البلاد والانتقادات الأوروبية، التي تعتبرها تونس تدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.

فيما يسود الجانب التونسي انزعاج متزايد، إذ يعتبر أن الاتحاد الأوروبي أخل بالالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بتاريخ 16 يوليو 2023، بخصوص الهجرة غير النظامية، فضلاً عن عدم إيفاء الجانب الأوروبي بمخرجات القمة المنعقدة في إيطاليا لبحث معالجة جماعية لجذور المشكلة بما يراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة، ويجنب تحميل تونس وحدها تبعاتها الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز