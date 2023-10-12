إسرائيل تشكل «حكومة طوارئ» والقصف المتبادل مستمر

أعلنت إسرائيل عن اتفاق بين الحكم والمعارضة على تشكيل حكومة طوارئ، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقد أعلنت حركتا ((حماس)) و((الجهاد)) بدورهما إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن اشتباهه ((بتسلل جوي)) من لبنان، قبل أن يتحدث عن خطأ بشري في التقديرات.

سياسياً، أعلنت إسرائيل أمس، عن اتفاق على تشكيل ((حكومة طوارئ)) في ظل الحرب التي تخوضها مع الفصائل الفلسطينية في غزة، والتي تتحسب لإمكانية أن تتوسع إلى جبهات أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأحد زعماء المعارضة بيني غانتس تشكيل ((حكومة طوارئ)) و((حكومة حرب)). وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وستضمّ كلاً من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

تبادل القصف

على الأرض، يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة مخلفاً مزيداً من الخسائر البشرية، وتستمر حصيلة القتلى في الجانبين، بالارتفاع. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي منذ السبت إلى 1200، والجرحى إلى أكثر من 3000، وبين القتلى 189 ضابطاً وجندياً في حصيلة غير نهائية.

وارتفعت أحدث حصيلة للقتلى في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1100 وأصيب 5339 شخصاً بجروح، وفق وزارة الصحة في غزة. وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف لوكالة فرانس برس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافاً عدة لـ ((حماس)).

وأعلنت حركتا حماس والجهاد تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على مستوطنات غلاف غزة ومطار بن غوريون ومدينة حيفا في الشمال. وبحسب الجيش، لم يُسجل أي تسلل جديد خلال اليومين الماضيين إلى محيط غزة، لكن ما زال هناك مسلحون فلسطينيون في المنطقة.

وارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية منذ السبت، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، إلى ما لا يقل عن 27 قتيلاً سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين فيما أصيب 130 شخصاً بجروح.

ودوّت صفارات الإنذار في مدن وبلدات في شمال إسرائيل، للاشتباه بحالات ((تسلل)) من لبنان بما في ذلك تسلل طائرات مسيرة. وطلبت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي من السكان في البلدات الحدودية في الجليل وهضبة الجولان السورية المحتلة، بالإضافة إلى منطقة حيفا الاختباء ((حتى إشعار آخر)) تخوفاً من ((هجوم واسع النطاق)). وأعلنت الجبهة الداخلية لاحقاً أن الإنذار نجم عن خطأ بشري.

وكان حزب الله تبنى أمس، إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره قبل يومين، وردت عليه إسرائيل بقصف على جنوب لبنان، في مشهد يتكرر منذ الأحد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز