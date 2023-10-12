غزة بلا كهرباء وتحذيرات من وضع مأساوي

قتل 11 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، فيما تعالت التحذيرات من وضع مأساوي في القطاع.

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أمس أن 30 تلميذاً في مدارس الوكالة قتلوا أيضاً وأصيب ثمانية آخرون وثلاثة أساتذة. وقالت جنيفر أوستن، المسؤولة في الوكالة في بيان، إن الموظفين الذين قتلوا هم ((خمسة أساتذة من مدارس الأونروا وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي وثلاثة أعضاء من فرق دعم)) في غزة. وأضافت أن ((البعض قتلوا في منازلهم عندما كانوا مع عائلاتهم))، وفق وكالة فرانس برس.

وقتل 3 مسعفين يعملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتضرر مقرها أمس، بعد قصف إسرائيلي استهدف مركبة الإسعاف التي يستقلونها في شمال قطاع غزة فيما قتل رابع شرقاً، وفق ما أعلنت الجمعية في بيانين منفصلين.

انقطاع الكهرباء

وقال رئيس سلطة الطاقة بغزة، إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة توقفت في غزة الساعة 2 ظهراً، بسبب نفاد الوقود. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوماً مباغتاً من القطاع. وقال غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاماً ((لا كهرباء. لا ماء. لا وقود)). وتعالت في غزة أصوات حذرت من كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة الكهرباء بشكل كامل.

وتسبب توقف المحطة عن العمل بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية والصحية والطبية التي تعتمد جميعاً على الكهرباء. وأطلقت سلطات غزة نداء استغاثة عاجل جداً للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف ((القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة)).

تحذيرات

وحذرت منظمات طبية غير حكومية دولية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي منذ هجوم السبت، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني. وقالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود سارة شاتو، إن ((الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحداً آمن في غزة)). وأضافت: ((نقلنا جزءاً من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة. كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية)).

وطالبت شاتو قائلة: ((في ظل حالة الحصار الكاملة، إلى متى ستتمكن فرقنا من الصمود؟ نحن بحاجة إلى ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع)).

ويعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة منذ أكثر من 20 عاما 300 موظف فلسطيني و20 موظفا دوليا. ومن جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي ثلاثين موظفاً في الضفة الغربية وحوالي عشرين موظفاً في غزة من خطورة الأوضاع.

وقال نائب رئيس المنظمة الطبيب جان فرانسوا كورتي: ((فريقنا يعمل من أجل البقاء، ومن الصعب جداً عليهم أن يتمكنوا من القيام بعملهم))، مذكراً بأن ((80 بالمئة من السكان هناك يعتمدون على المساعدات الإنسانية)).

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