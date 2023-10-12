ختام مميز لبرنامج «المقارنات المرجعية» في دبي

اختتم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات الدورة الخامسة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية الهادف إلى تعزيز قيم التعلُّم المؤسسي المستمر وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية بدبي . وشارك في هذه النسخة من البرنامج 40 مشاركاً يمثلون 18 جهة حكومية.

ويهدف ((البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية))؛ منذ انطلاقه أول مرة بصيغة مبادرة ((في دبي نتعلم))، إلى تعزيز ثقافة التعلّم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بدبي.

والتقى معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي الخريجين، في ختام البرنامج، مثنياً على أدائهم وبحوثهم النوعية، وكرّم الفرق المشاركة في البرنامج.

وحقق فريق بناء القدرات الحكومية – الوظائف المستقبلية مستوى 7 نجوم، كما حقق فريق إدارة البيانات وصنع القرار مستوى 6 نجوم، بينما حقق فريقا سلوكيات المجتمع لحكومة فعّالة والخدمات الرقمية المشتركة مستوى 5 نجوم.

مشاركة قياسية

وأكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي أهمية بناء القدرات وتطوير المهارات والارتقاء بأداء الأفراد والمؤسسات في تعزيز التكامل الحكومي وإرساء أفضل الممارسات في عملياته المختلفة.

مشيراً إلى تضمين هذه المستهدفات في مختلف مبادرات برنامج دبي للتميز الحكومي. وأشاد النعيمي بمستوى مشروعات البحث والتطوير المعمقة التي أنجزها المشاركون في دورة هذا العام من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية، مهنئاً كذلك الجهات الحكومية على حجم مشاركتها قائلاً:

((سجلت هذه الدورة من البرنامج مشاركة قياسية من 18 جهة حكومية، وهو ما يمثل نضوجاً وتنوعاً وشمولاً في قائمة التحديات العملية التي يطرحها البرنامج على المشاركين من أجل ابتكار حلول نوعية تكرّس ريادة دبي نموذجاً لطموح المركز الأول ومعياراً للتميز في الأداء الحكومي ومرجعاً في خدمة الفرد والمجتمع على أعلى مستوى)).

تمثيل متنوّع

وتنوعت تخصصات الجهات المشاركة في هذه الدورة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية وضمت القائمة كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وجمارك دبي، وشرطة دبي، ودائرة المالية، ودائرة الأراضي والأملاك، ودبي للثقافة، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومطارات دبي، وهيئة الصحة بدبي، والنيابة العامة، واللجنة العليا للتشريعات.

ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية.

4 تحديات

وتم اختيار أربعة تحديات أساسية في هذه الدورة بناءً على تحليل التقارير التقييمية والتوجهات العالمية واستهدف تحدي الخدمات الرقمية المشتركة البحث عن أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الرقمية المشتركة وأهم المبادرات والسياسات التي تقوم بها الدول والمدن الرائدة في هذا المجال لضمان خدمات متكاملة للجهات الحكومية في ما بينها، وبين القطاعين الحكومي والخاص، لتكون متكاملة مع الخدمات غير الرقمية وتفوق توقعات المجتمع.

أما تحدي إدارة البيانات وصُنع القرار، فهدف إلى رصد أفضل السبل لاستخدام علوم البيانات وإدارتها وتحليلها لدعم صناعة القرار، ولا سيما في مجال تطوير قدرات الموارد البشرية والبنية التقنية.

وركّز تحدي بناء القدرات الحكومية على الوظائف المستقبلية ومتطلباتها من مهارات وقدرات تخصصية، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مجال استشراف المستقبل مثل علوم البيانات وصنع القرار والذكاء الاصطناعي.

وسلط التحدي الرابع الضوء على سلوكيات المجتمع لحكومة فعّالة، وكيفية الاستفادة من دراسات سلوك المستخدمين والمستفيدين من الخدمات الحكومية لتطوير العمل الحكومي بما يشمل الاستراتيجيات والسياسات والخدمات الحكومية.

تحكيم

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي من البرنامج عرض ومناقشة فرق العمل لنتائج عملهم مع فريق من المحكمين ضم لهذه الدورة كلاً من: الدكتورة عائشة المطوّع، مديرة الاستراتيجية والتميّز المؤسسي (سابقاً) في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وصباح الشامسي، مديرة إدارة الخدمات المؤسسية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأحمد حريمل، مستشار ((مركز نموذج دبي)) في المجلس التنفيذي لإمارة دبي كما انضم لفريق أعضاء التحكيم خبيران عالميان من بُعد وهما: الدكتور آلان ساويل، الباحث في أفضل الممارسات والمستقبل من نيوزيلندا، والبروفيسور دونتن أديبانجو، المحاضر في جامعة جرينتش ببريطانيا.

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