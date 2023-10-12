«التغير المناخي»: 1724 منتجاً بيطرياً مرخصاً في أسواق الدولة

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة، حيث ضمت القائمة المحدثة 1724 منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية، وضمت المنتجات 1364 دواءً بيطرياً، و360 لقاحاً، و51 دواءً يستخدم للتخدير والمراقبة البيطرية.

وشملت قائمة المستحضرات البيطرية جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها.

تداول آمن

وأوضحت الوزارة أن الهدف من قائمة المستحضرات البيطرية تنظيم عملية تداول المنتجات، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتوفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة، والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم وترخيص المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية.

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