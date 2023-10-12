نهيان بن مبارك يزور جمال السويدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس، في مكتبه في أبوظبي.
وأهدى الدكتور جمال السويدي معالي الشيخ نهيان بن مبارك نسخة من كتابه الجديد ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)).
وقال الدكتور السويدي إن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى (( متنوّع الموارد))، لافتاً إلى أن الكتاب يتناول القيم الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرح كيف أصبحت الإمارات عاصمة للتسامح العالمي.
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