نهيان بن مبارك يزور جمال السويدي

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس، في مكتبه في أبوظبي.

وأهدى الدكتور جمال السويدي معالي الشيخ نهيان بن مبارك نسخة من كتابه الجديد ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)).

وقال الدكتور السويدي إن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى (( متنوّع الموارد))، لافتاً إلى أن الكتاب يتناول القيم الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرح كيف أصبحت الإمارات عاصمة للتسامح العالمي.

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