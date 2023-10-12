نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة ببناء مجتمع قائم على المعرفة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على أهمية دور الأرشفة والتوثيق في إعلاء قيم التسامح والتعايش وترسيخها كثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه كمتحدث رئيسي في جلسة ((السلام والتسامح)) خلال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.

وقال معاليه: ((نعمل في دولة الإمارات جاهدين لمواكبة التطورات السريعة في مجال البيانات والأرشيف، والأهم من ذلك، الابتكار والريادة في استخدامها لصالح مجتمعنا المعرفي، وفي ظل القيادة الحكيمة نلتزم بقوة بالسعي وراء المعرفة وبناء مجتمع قائم على المعرفة)).

وأوضح معاليه أن استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي تعكس دورها المحوري في إرساء السلام وتوطيد جسور التعاون إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية الكونجرس والفعاليات المصاحبة له في إثراء معرفة المجتمعات واستشراف ملامح مستقبل أفضل.

وتابع معاليه (( نؤيد ضرورة اغتنام الفرصة للتأكد من أن مجال الأرشيف والبيانات ينبغي أن يكون نموذجاً للإبداع والابتكار والمعايير الأخلاقية العالية والتعاون الدولي. ولأن البلدان التي تتمتع بموارد أكبر ستستفيد بشكل أكبر من الوصول إلى أنظمة البيانات هذه واستخدامها، يتعين علينا أن نعمل على تطوير طرق لتقاسم قوتها مع البلدان الأخرى للحد من عدم المساواة والانقسامات.

شراكات

كما حث معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان على النظر في دور الأرشيفات في بناء شراكات محلية وعالمية مبنية على السلام والتسامح سعياً لتحقيق التقدم والرخاء الإنساني. وقال: ((لقد أظهرت تجربتنا في دولة الإمارات أن المعرفة تساعدنا على معرفة بعضنا البعض، وهدم جدران سوء التفاهم، وإحياء تقاليد التسامح والتبادل السلمي بين الشعوب والثقافات.

فالمعرفة تؤدي إلى احترام الاختلافات وتحتفي بالمبادئ والقيم التي توحدنا. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن إيماناً راسخاً بأن المعرفة قوة فعالة للشفاء والتفاهم والتقدم والاستقرار في عالمنا)).

إحياء التراث

وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشارك في فعاليات الكونجرس.

وتأتي هذه المشاركة لإدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لإطلاع الجمهور على المبادرات التراثية والثقافية، التي تمثل قيمة أدبية وفكرية تسهم في صون الموروث الشعبي الإماراتي وصون الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الإصدارات والمبادرات التابعة للمركز.

وتتنوع الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها المنصة، لتقدم الفائدة لجميع الفئات، وليكون الجمهور أقرب وأكثر معرفة بتراث الوطن، ويستفيد من المبادرات والخدمات التي يقدمها المركز ومكتبته الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تشهد المنصة بث إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عدداً من برامجها، في تغطية لمشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية في هذا الحدث.

وقالت فاطمة سيف بن حريز مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن استضافة الدولة للمرة الأولى على مستوى المنطقة هذا الحدث الأرشيفي الكبير، تمثل نقلة مهمة في تعزيز دور الأرشيف نظراً لأهميته في حفظ وصون المعلومات وضمان الوصول إليها بالطريقة المثلى، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص والتزام الدولة بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، من خلال تسخير التكنولوجيا في هذا المجال.

وأكدت حرص ((المركز)) على الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الأرشيف وإدارة البيانات، الأمر الذي يمكنه من الاستفادة منها في حفظ الوثائق التاريخية القيمة التي يملكها، وتأمين سلامتها من التلف، من خلال أحدث الأفكار والتقنيات والوسائل المبتكرة.

وتركز أعمال الدورة الحالية من الكونجرس على خمسة محاور فرعية، وهي السلام والتسامح؛ والتقنيات الناشئة: السجلات والحلول الإلكترونية؛ والمعرفة المستدامة والكوكب المستدام: الأرشيف والسجلات وتغير المناخ؛ والثقة والأدلة؛ والإتاحة والذكريات.

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