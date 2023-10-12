ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف عبدالرحمن الشرفاء

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، الحفل الذي أقامه أحمد عبدالرحمن أمين الشرفاء بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة محمد ثني ثالث الشكيلي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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