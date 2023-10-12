محمد الشرقي: الفجيرة مركز اقتصادي مهم للشركات العالمية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الاستراتيجي للإمارة في دعم أسواق الطاقة العالمية، ومكانتها كمركزٍ اقتصادي مهم للشركات العالمية بين الشرق والغرب ووجهة رفيعة المكانة في قطاع خدمات الصناعات النفطية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وينظمه ميناء الفجيرة في فندق نوفوتيل بالإمارة.

ونوّه سموه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، لقطاع النفط والغاز وكبرى الشركات ومنشآت النفط والغاز العالمية في الإمارة، ومتابعة عملها الذي يواكب المتغيرات الدولية المختلفة، انطلاقاً من إسهامها في دعم النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز حضورها كوجهة رائدة عالمياً في هذا القطاع.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين بجائزة صحافة الطاقة العالمية.

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