أحمد بن محمد: دبي نموذج عالمي للاستثمار في تقنيات المستقبل

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ضرورة الاستمرار في رقمنة مختلف نواحي الحياة في دبي وخلق بيئة مواتية توفر أعلى مستويات جودة الحياة وتمكين الاقتصاد من مواصلة النمو بما يحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كي تظل دبي نموذجاً عالمياً متقدماً للعيش والتنمية الاقتصادية المبنية على الابتكار والاستثمار في تقنيات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة مقر ((هيئة دبي الرقمية)) حيث كان في استقبال سموه، معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.

ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لحكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع الأنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وطارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية.

ودوّن سموه في منصة ((X)): ((في زيارتي مقر هيئة دبي الرقمية اطلعت على جانب من مشروعات الهيئة وسير العمل فيها واستراتيجيتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم أرقى الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار... فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية)).

متابعة

وتأتي الزيارة في إطار حرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على متابعة سير العمل وكيفية تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، وآلية تنفيذ المشروعات والبرامج والخدمات والمنتجات الرقمية المقدمة والجهود المندرجة .

ضمن الاستراتيجية وفق خريطة طريق شاملة بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة في الإمارة، بهدف رقمنة الحياة في دبي لتكون عاصمة رقمية عالمية، إذ أثنى سموّه على التقدّم المتحقق في تنفيذ مستهدفات المشروعات المندرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، وأشاد بجهود الفرق المختلفة وما تتميز به من فكر ابتكاري وبمستوى رفيع من التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدبي مدينة نموذجية في قيادة التحوّلات الرقمية وتطبيقها في شتى مجالات الحياة من اقتصاد وصحة وتعليم ومنظومة عمل حكومي وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ضرورة تعزيز الجهود بشكل مستمر لتطوير الحلول الرقمية التي تلبّي احتياجات مختلف فئات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وتعزز البيئة الجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

لافتاً إلى أهمية الترابط والشمولية في تأمين البيئة الداعمة للاقتصاد الرقمي وللمجتمع الرقمي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لكي تكون دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً وازدهاراً. كما شدّد سموه على ضرورة الانتقال بمستوى الخدمات إلى أعلى درجات الاستباقية عبر الاستثمار في تقنيات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الاحتياجات الفعلية لفئات المتعاملين وتصميم تجربة المتعامل بفكر ((الخدمة الاستباقية)).

ورحّب حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن متابعة القيادة الرشيدة لبرامج الهيئة والدعم اللامحدود الذي تقدمه في هذا السياق يشكلان حافزاً قوياً على مسارعة الخطى في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، باستلهام رؤى قادتنا وتوجيهاتهم، وفي إطار كامل من الالتزام التام بمستهدفات أجندة دبي D33 لتظل دبي في صدارة الاقتصاد الرقمي ومركز جذب عالمياً للاستثمارات.







وأضاف: ((نحن ماضون في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، مستندين إلى روح التعاون والتفاعل الإيجابي بين الجهات الحكومية، ومعتمدين على مواهب كوادرنا الوطنية التي لا تدخر جهداً في إنجاز المهام الموكلة لها، انطلاقاً من عمق انتمائها لوطنها وولائها لقيادتها)).

مشروعات نوعية

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح من فريق العمل عن مشروعات الهيئة ومنها مشروع لوحة دبي التي تعرض مختلف البيانات ومؤشرات دبي في مكان واحد لوضعها بين يدي المسؤولين وصناع القرار والجهات ذات الصلة.

كما اطلع سموه على مشروع ((فال دبي)) المبتكر الذي يرصد بالأرقام والبيانات الدقيقة مستوى رضا الجمهور عن مختلف المرافق والخدمات المقدمة في كل قطاعات إمارة دبي. كما قدم الفريق عرضاً عن مشروع ((المها)) وهو نظام مسح متطور يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

ويمكنه الكشف عن الثغرات في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورة تلك الثغرات بدقة عالية وتوفير السبل المُثلى لمعالجتها. وكذلك، تم عرض لمحة عن نظام ((مرقاب)) الذي يتابع شبكات المؤسسات ويكشف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية عند وقوعها، فضلاً عن تنبيه المؤسسات إلى كيفية معالجة الحوادث المشبوهة أو العمليات الخبيثة.

ومن المشروعات المركزية المهمة التي اطلع عليها سموه المشروع الوطني ((الهوية الرقمية)) التي زاد عدد المشتركين المسجلين فيها على 6 ملايين شخص على مستوى الدولة. واطلع سموه على آخر تحديثات تطبيق ((دبي الآن))، الموحّد لخدمات المدينة، والذي يهدف إلى تسهيل حياة الناس ويضمن وصولاً سهلاً لأكثر من 170 خدمة من الخدمات التي تقدمها 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض فريق دبي الرقمية ملامح التقدم المتحقق في مسار استراتيجية دبي الرقمية نحو تعزيز البيئة الرقمية الموثوق بها والقوية بما يشكل أرضية داعمة للاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، عبر المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي:







المدينة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والبيانات والإحصاء، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية. وتسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة الاقتصاد الرقمي وتحقيق 90 % في نسبة جودة الحياة الرقمية، وتقديم 50 تجربة رقمية سلسة ومتصلة واستباقية وتنبؤية ذات أثر إيجابي في المجتمع.

فيما تشمل المستهدفات أيضاً تأهيل 50 ألفاً من الكوادر الوطنية وتزويدهم المهارات الرقمية اللازمة لقيادة التحوّل الرقمي في المرحلة المقبلة. وفي ختام الزيارة اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على استعدادات دبي الرقمية ومختلف الجهات الحكومية المشاركة في معرض جيتكس غلوبال 2023، إذ تستضيف المنصة الرئيسة لحكومة دبي أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في مكان واحد لعرض آخر ما توصلت إليه دبي في مسيرة التحول الرقمي بمختلف أبعادها ومجالاتها.

كما التقى سموه الكوادر الشابة العاملة في الهيئة وحثهم على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والإلمام بتقنيات المستقبل وكيفية توظيفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية لدبي، ودعاهم إلى أن يكونوا أصحاب إسهامات واضحة في بناء نموذج عالمي لمدينة رقمية مستدامة ومتطورة.

سموه:

الرقمنة والخدمات الاستباقية من ركائز البيئة الجاذبة والمحفّزة على الاستثمار

هدفنا أن تكون دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر ازدهاراً

ضرورة الاستمرار في رقمنة مختلف نواحي الحياة وتوفير أعلى مستويات الجودة

حمد المنصوري:

دعم القيادة الرشيدة يحفزنا على تحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة

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