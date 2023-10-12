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منصور بن محمد يتفقد معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم

10/12/2023 3:24:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي اختتم دورته الخامسة أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، التزام القيادة الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم، وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة.وقال سموه: ((نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم)). مشيراً إلى أن المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم.وأضاف سموه: ((أهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء، وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم)). زيارة إلى ذلك، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الخامسة، حيث اطلع سموه خلال جولته في المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي على أحدث التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. وتفقد سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عدداً من أجنحة المعرض والذي اختتمت أعمال دورته الخامسة أمس بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية دولية ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة. واطلع سموه خلال الجولة على ما تقدمه الشركات العارضة من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم وتمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية وفعالة في محيطهم المجتمعي، وتعينهم على الاضطلاع بأدوار مؤثرة وملموسة في المجتمع. وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة بالمنتجات والخدمات والحلول التقنية المدعومة بأحدث الابتكارات التي ضمها المعرض والمصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أصحاب الهمم، مؤكداً سموه أن الحدث يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، والسعي لتحفيز الحلول والمبادرات والأفكار التي تمنحهم فرصة ممارسة أدوارهم على الوجه الأكمل كأفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم. وقال سموه: ((توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة بشأن تمكين أصحاب الهمم ومنحهم كافة المقومات التي تعينهم على المساهمة بصورة إيجابية في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما يعد من أهم أولويات العمل في دولة الإمارات على كافة المستويات المحلية والاتحادية، ما يعكس الدور الرائد والنموذجي الذي تقوم به الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم، وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لهم، ومنحهم الفرصة كاملة لأداء أدوارهم نحو وطنهم ومجتمعهم)). ودوّن سموه أمس على منصة ((X)): ((تفقدت اليوم فعاليات الدورة الخامسة من إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 في مركز دبي التجاري العالمي... فخور بحجم المشاركات المحلية والخارجية في هذا الحدث الذي يهدف لعرض منتجات وخدمات جديدة تستهدف مساعدة 50 مليوناً من أصحاب الهمم في منطقتنا... دبي كانت على الدوام مدينة صديقة لأصحاب الهمم ونراها اليوم نموذجاً عالمياً في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من مجتمعنا)). وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث اطلع على سيارة الإسعاف الحسي المجهزة خصيصاً لخدمة أصحاب الهمم من ذوي طيف التوحد، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم كسيارة إسعاف صديقة لأطفال التوحد. واطلع سموه على طبيعة عمل السيارة التي صممت بعد دراسة التحديات التي تواجه المسعفين في الميدان عند التعامل الطارئ مع حالات التوحد من الأطفال لتخلق فرص استحداث خدمة إسعافيه متخصصة لهم نظراً لطبيعتهم الحركية التفاعلية مع من حولهم. كما زار سموه منصة القيادة العامة لشرطة دبي والتي شاركت في الحدث ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم. حيث استمع إلى شرح حول أحدث حلولها الرقمية والتكنولوجية المبتكرة في إطار تعزيز جهودها الموجهّة لأصحاب الهمم، وما شملته المنصة من التقنيات والبرامج الذكية الداعمة لهم، بما في ذلك خدمة ((مترجم لغة الإشارة الافتراضي))، في تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يمكّن أصحاب الهمم من التعرف على خدمات شرطة دبي بلغة الإشارة، إلى جانب برنامج مترجم الشاشات الذكي، والمتوفر في كافة مراكز الشرطة الذكية لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وغيرها من الخدمات المصممة لخدمة هذه الفئة المجتمعية المهمة. صناعات كما زار سمو رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي جناح مؤسسة زايد العليا، حيث اطلع على الصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية العضوية التي ينتجها منتسبو المؤسسة في مزارعها. وفي ختام الزيارة، شاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم سيارة صديقة لأصحاب الهمم تم تعديلها لأول مرة في دبي من قبل فريق من المهندسين الأستراليين، وتعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي مزودة بمصعد إلكتروني لحمل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية إلى داخل السيارة. منصور بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد تمكين أصحاب الهمم أهم الأولويات دبي نموذج عالمي في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من مجتمعنا تحفيز الحلول والمبادرات والأفكار التي تمنحهم فرصة ممارسة أدوارهم توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لهم

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