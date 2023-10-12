محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس البرازيلي ورئيس وزراء هولندا وقف التصعيد في المنطقة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، اطمأن خلاله على صحته إثر العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتطرق الاتصال إلى علاقات البلدين وسبل تطويرها في إطار شراكتهما الاستراتيجية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم، مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي العاجل للدفع تجاه التهدئة ووقف التصعيد في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من مارك روته رئيس وزراء هولندا، تناول علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما بحث سموه ورئيس وزراء هولندا جهود احتواء التصعيد في ظل تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة خاصة على المستوى الإنساني.

مؤكدين أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتجنيب تعريضهم للمزيد من المخاطر بجانب تأمين ممرات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية، وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل الذي يجنب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تزعزع أمنها واستقرارها.

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