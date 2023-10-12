حاكم عجمان يستقبل القنصل القطري

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء بالقنصل العام لدولة قطر، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، والسداد في أداء مهام عمله الجديد، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

ومن جانبه أعرب القنصل العام القطري عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، مشيداً بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وبما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في المجالات كافة.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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