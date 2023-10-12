لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها لتأمين معرض «جيتكس»

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي لمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات ذات العلاقة من مختلف الهيئات في دبي.

وطالب اللواء الغيثي، فريق لجنة تأمين الفعاليات ببذل كل الجهود من أجل خروج المعرض في الصورة التي تليق بمكانة دبي، داعياً في الوقت ذاته السائقين المُتجهين إلى منطقة المعرض إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات قواعد السير والمرور، واستخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام.

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