اللجنة العليا للتشريعات تطلق النسخة التجريبية لمنصتها الرقمية في «جيتكس»

أعلنت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مشاركتها في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي سيحتضنه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وستعرض اللجنة خلال مشاركتها المقبلة في فعاليات جيتكس النسخة التجريبية من ((المنصة الرقمية لتشريعات دبي))، وهي واجهة رقمية مبتكرة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، وتتيح نافذة موحدة لمجموعة من الحلول والخدمات التشريعية بهدف تعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، وتعزيز مرونة المنظومة التشريعية وسلاستها.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: ((نتطلع قدماً للمشاركة في هذا الحدث العالمي الرائد، لنسلط الضوء على سُبل تسخير الحلول والابتكارات الرقمية في إتاحة منظومة تشريعية أكثر سلاسة ومرونة ومواكبة لمتطلبات العصر.

وسنعرض خلال مشاركتنا المقبلة في معرض جيتكس للتقنية منصتنا التجريبية الرقمية لتشريعات دبي، وهي منصة تسهل وصول الجمهور إلى التشريعات الصادرة في دبي والمنشورة في الجريدة الرسمية، وتتيح خدمات تتنوع ما بين طلب التشريعات، والمراجعة والتدريب والترجمة، والرأي القانوني والتفسير)).

وأوضح بن مسحار أن اللجنة تحرص على المشاركة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية لكونه يتيح مساحات لتوطيد التعاون وتبادل الخبرات، ومواكبة أحدث الابتكارات التقنية واستكشاف آفاق توظيفها في تعزيز كفاءة ومرونة مختلف القطاعات، ومن ضمنها العمل التشريعي.

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