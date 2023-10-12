900 مليار دولار سوق الميتافيرس بحلول 2030

أظهر بحث جديد أصدرته مؤخراً شركة ((بين أند كومباني)) أنه يمكن أن تصل قيمة سوق الميتافيرس إلى 900 مليار دولار، بحلول عام 2030، رغم أنه قد يظل في مكانها ضمن مرحلة التطور، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات أخرى على الأقل.

وأفاد تقرير((إزالة المقارنة المبالغ فيها من الميتافيرس))، الذي قدمته شركة ((بين أند كومباني)) بأن عالم الميتافيرس يوفر فرصاً اقتصادية حقيقية، ومتزايدة للشركات، ومن المرجح أن الشركات، التي تشارك في المراحل الأولى من تطوير الميتافيرس، والمعروفة باسم ((المرحلة الأولية))، على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، أن تكون الأكثر نجاحاً في السوق.

وقال كريس جونسون، الشريك في ممارسات التكنولوجيا بشركة ((بين أند كومباني)): ((مع التطور السريع، الذي يشهده عالم ميتافيرس رأينا أن هذه الأنواع من التقنيات تترسخ في صناعات مختلفة، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك منصات الألعاب، التي تضم مئات الملايين من المستخدمين النشيطين شهرياً، ورغم أنه ليس من الواضح على الفور كيف ستتطور الأوضاع فإن البحث يظهر أن هناك خمسة مجالات تنافسية يجب على المديرين التنفيذيين أخذها في الاعتبار إذا كانوا يرغبون في المضي قدماً، والتوسع في نهاية المطاف.

إنها رحلة مستمرة نحو تجارب غامرة وتعاونية إلى مستوى أعلى، بفضل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الأساسية)). ونظراً لأن تطبيقات المستهلكين والمؤسسات أصبحت غامرة وتعاونية بشكل متزايد فقد وجد تقرير شركة ((بين أند كومباني)) أنه من غير المرجح أن يظهر الميتافيرس باعتباره منصة واحدة.

وبدلاً من ذلك قد تتخذ الأنظمة الأساسية، التي لديها قاعدة هائلة من المستخدمين في الوقت الحالي خطوات، لتصبح غامرة وجذابة إلى حد أبعد، في حين ستحاول البيئات الأصغر حجماً، التي تشبه الميتافيرس استقطاب قواعد مستخدمين أكبر.

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