انطلاق أعمال البناء في مشروع «خليج الجنوب»

أعلنت ((دبي الجنوب للعقارات)) عن انطلاق أعمال البناء للمرحلتين الأولى والثانية لمشروع ((خليج الجنوب))، وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن تعيين ((جينكو للمقاولات العامة))، لتتولى مهام عمليات البناء لهذا المشروع المميز.

وأعلنت دبي الجنوب للعقارات أيضاً عن إطلاق المرحلة الثالثة المقرر إنجازها في الربع الثالث 2026، وعلى ضوء الاهتمام الكبير من المشترين تعمل الشركة على تسريع إطلاق المراحل المستقبلية، وتضم المرحلة الثالثة 213 وحدة، تتألف من 40 فيلا مكونة من ثلاث غرف، و88 فيلا من أربع غرف، إضافة إلى 54 فيلا من خمس غرف، و31 فيلا فاخرة من خمس إلى سبع غرف.

ويقع المشروع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب على امتداد شارع إكسبو، وسيضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلو متراً واحداً، وممشى بطول 3 كيلو مترات على الواجهة المائية يضم مقاهي، وشواطئ متعددة ومركز المجمع ومراكز للياقة البدنية وحدائق خاصة. يضاف إلى ذلك مركز للتسوق وسبا مشهور ونوادٍ خاصة للأطفال ونادي الرياضات المائية وحمامات السباحة، فضلاً عن حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة، والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى، التي تضمن أسلوب حياة فاخر للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: ((يسعدنا تدشين أعمال البناء في هذا المشروع الفريد، الذي استحوذ على اهتمام المشترين منذ إطلاقه، حيث تمكنا من بيع مراحله الثلاث الأولى بالكامل، الأمر الذي يشجعنا على إطلاق مراحل إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على العقارات المجهزة بالمرافق الحديثة، التي تقدم نمط حياة راقياً للسكان، ويأتي ذلك من منطلق التزامنا الراسخ بطرح مشاريع متميزة قادرة على تجاوز توقعات عملائنا)).

وتعمل ((دبي الجنوب)) على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب في نهاية العام، وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربعة، تم افتتاحه في مارس 2023، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو، وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق، والعديد من المجمّعات السكنية المسورة، التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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