1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 684.1 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.81 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59.89 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 40.71 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 39.63 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 32.96 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 401.85 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 53.22 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 22.31 مليون درهم، وثالثة في ند حصة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 8.35 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 579.95 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 229.53 مليون درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 350.41 مليون درهم.

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