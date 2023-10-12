64 % من مؤسسات القطاع المصرفي بالدولة تتركز في دبي

كشفت بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن 64 % من المؤسسات المصرفية المرخصة في الدولة تتركز في دبي، بحسب آخر بيانات للربع الثالث من العام الجاري. وذكرت البيانات أن 157 مؤسسة تعمل من الإمارة من إجمالي 244 مؤسسة مرخصة محلياً حتى سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الحصة الأكبر من المؤسسات كانت لشركات الصرافة بحوالي 56 شركة من أصل 81 شركة مرخصة محلياً، فيما سجلت 20 شركة في أبوظبي، وعملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.

وضمت دبي 40 مكتباً من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية من أصل 62 مكتباً مرخصاً، فيما سجلت نحو 22 مكتباً في أبوظبي. كما تضم دبي 32 بنكاً وطنياً وأجنبياً من أصل 62 بنكاً مرخصاً في الدول حتى نهاية سبتمبر، بينما سجل 22 بنكاً في أبوظبي و8 بنوك في بقية إمارات الدولة. من جهة أخرى، ضمت دبي 12 شركة للتمويل من أصل 17 شركة، حيث تعمل 5 شركات أخرى مرخصة في أبوظبي.

وسجلت شركات الدفع بالتجزئة 11 شركة في دبي من إجمالي 12 شركة، فيما عملت شركة واحدة من أبوظبي. وضمت دبي 4 شركات لأنشطة تسهيلات القيمة المخزنة، وعملت 3 شركات أخرى من أبوظبي، فيما ضمت دبي شركتان للوساطة مقابل شركة ثالثة في أبوظبي.

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