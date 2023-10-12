«دناتا» تتعاون مع موردين أستراليين لإعداد وجبات الطائرات

تستعين ((دناتا))، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، بالموردين المحليين في أستراليا على نطاق واسع لتوفير المكونات اللازمة لأكثر من 175 ألف وجبة تنتجها يومياً في جميع أنحاء البلاد.

وقال هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا: ((نحن ملتزمون بالمساهمة في الاقتصاد والمجتمع المحلي عبر عملياتنا، ونفخر بعملنا المكثف مع الموردين المحليين، ونساعدهم على تحقيق إنجازاتهم، مع ضمان حصولنا على منتجات محلية وطازجة. وهذا يضمن توفيرنا أفضل المأكولات العالمية ذات الجودة بأقل قدر ممكن من البصمة البيئية لعملائنا من شركات الطيران)).

وتوفر((دناتا)) تجارب طعام ممتازة لملايين المسافرين على رحلات أكثر من 45 ناقلة دولية ومحلية. وتحصل دناتا للتموين على المكونات من 120 منتجاً في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك 329 طناً من اللحوم الحمراء، و117 طناً من المأكولات البحرية، بالإضافة إلى 2700 طن من الفواكه والخضروات سنوياً.

ويستخدم طهاة ((دناتا)) أيضاً في إعداد الأطباق الفاخرة، أكثر من مليون لتر من الحليب و134 طناً من الجبن من الأسواق المحلية. بالإضافة إلى 274 طناً من الآيس كريم سنوياً لإعداد تشكيلة متنوعة من الحلويات.

وتستخدم عمليات ((دناتا)) الواسعة في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك منشأتها الحديثة في ملبورن، أجود المكونات من أقرب مصدر ممكن، ما يساهم في دعم الموردين المحليين. وتزرع الخضروات، مثل الفجل والأعشاب والبصل الأخضر والجزر والملفوف والشمندر محلياً في كل موقع، ما يقلل التأثير البيئي الناجم عن الخدمات اللوجستية والنقل لمسافات طويلة، ويوفر المنتجات الطازجة لدناتا للتموين وعملائها من شركات الطيران.

وعلى سبيل المثال، فإن الطبق الذي يعده فريق دناتا للتموين في ملبورن لركاب الدرجتين الأولى والأعمال لناقلة عالمية، يتكون من لحم البقر المنتج محلياً في فيكتوريا، والخضار المطهوة على البخار من ميلدورا (فيكتوريا)، والبطاطس من فرجينيا (جنوب أستراليا)، والبقدونس المحلي.

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