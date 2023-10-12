سلطان بن سليم: زيادة قوية في حركة البضائع عبر دبي

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مناخ الأعمال يشهد تحسناً مضاعفاً وأن مسار الانتعاش الاقتصادي يسجل نمواً متصاعداً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ الفعلي في إطار الخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن ((مشاريع الخمسين)) التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، قائلاً: لاحظنا وبوضوح زيادة قوية في حركة البضائع التي تأتي إلى دبي وتمر عبر دبي خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس محورية دبي التجارية كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومركزاً رئيسياً في التجارة العالمية، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الشاملة أوجدت فرصاً سانحة لتعزيز الأعمال وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي والذي عقد عن بعد بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وممثلي قطاعات الأعمال والتجارة أعضاء المجلس، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي.

نمو الأعمال

وقال أحمد محبوب مصبح: إن جمارك دبي تدعم نمو الأعمال التجارية وزيادة تجارة دبي الخارجية وفق أجندة دبي الاقتصادية بتوفير خدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى تعتمد على التقنيات المتطورة وأتمتة الإجراءات بما يدعم ازدهار أعمال التجار في دبي.

وتخلل الاجتماع مجموعة من العروض، حيث قدم عبد العزيز محمد فرج الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي، عرضاً حول ضريبة الشركات، مؤكداً حرص الدائرة على دعم سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام الشركات والمستثمرين، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال عالمياً.

تجارة التجزئة

وقدم الدكتور ساهيتيا شاتورفيدي، من مجلس الأعمال الهندي في دبي، عرضاً حول آفاق وتحديات تجارة التجزئة، وأوضح من خلاله أن دبي ساهمت على مدى السنوات الماضية بشكل كبير في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعزى الأداء القوي لقطاع التجزئة في دبي إلى عوامل عدة، أهمها ازدهار قطاع السفر والسياحة بنمو تدفق أعداد السياح، ما خلق أجواء حيوية عززت من نمو قطاع التجزئة، علاوة على ذلك، شهد قطاع التجزئة زيادة كبيرة في فرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.

اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي يرصد واقع ازدهار الأعمال

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