89 % من المسؤولين التنفيذيين في الدولة يتوقعون نمو الإيرادات

كشفت دراسة جديدة، أجرتها منصة تكنولوجيا الموارد البشرية ((داروين بوكس)) أن المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون بأغلبية ساحقة نمو إيرادات وأرباح شركاتهم، خلال العامين المقبلين، ويقدم تقرير ((آفاق تطور الموارد البشرية 2023)) تحليلاً معمقاً لتوقعات الشركات والموظفين من أقسام الموارد البشرية، ومدى قدرة هذه الأقسام على تلبيتها.

وأظهرت الدراسة أن 89 % من المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون زيادة أرباح شركاتهم، وتتوقع نسبة مماثلة منهم نمو الإيرادات، ويتوقع نحو ثلاثة أرباع المسؤولين التنفيذيين (72 %) تحقيق هذا النمو، من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، بينما يتوقع 82 % تحقيقه من خلال التوسع العضوي.

ومع وصول الاستدامة إلى أعلى مستوياتها والتوجه المتنامي نحو تمويل المبادرات الخضراء يتوقع 67 % من المسؤولين التنفيذيين زيادة الاستثمارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات. في الوقت نفسه يعتقد 80 % من هؤلاء المسؤولين التنفيذيين أن مؤسساتهم ستزيد عدد موظفيها، ويشير ذلك إلى أنه، وبالتوازي مع التركيز على زيادة الإنتاجية، يتطلع الرؤساء التنفيذيون أيضاً إلى توظيف المزيد من المواهب والمهارات الناشئة.

توقعات إيجابية

وقال تشيتانيا بيدي، المؤسس المشارك لشركة ((داروين بوكس)): ((يبدو واضحاً أن المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات لديهم توقعات اقتصادية إيجابية للغاية، وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى خلق المزيد من فرص العمل خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة. وسيكون هناك تركيز أكبر كذلك على أقسام الموارد البشرية، ولذلك يتعين على هذه الأقسام التعامل بكفاءة مع توقعات الموظفين المتزايدة، والمشهد الرقمي سريع التحول، ولا يحاول التقرير التقليل من شأن هذه التحديات، وإنما يدعو مسؤولي الموارد البشرية إلى اغتنام الفرصة، للارتقاء بأداء مؤسساتهم بالاستفادة من التكنولوجيا)).

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